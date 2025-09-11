Уряд спростив процедуру отримання водійських прав

Спрощення процедур підвищить доступ до професії для молоді до 25 років та жінок

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ. Мова про вантажний транспорт з причепом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідна постанова, підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Вона передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.

«Це дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом, не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією. При цьому вимоги щодо професійної підготовки, навчання та іспитів залишаються без змін», – йдеться в дописі.

За словами пресслужби відомства, спрощення процедур підвищить доступ до професії для молоді до 25 років та жінок, зміцнить логістичну спроможність держави, а також сприятиме розвитку галузі автоперевезень відповідно до європейських стандартів та дозволить оптимізувати навчальні програми в закладах професійної освіти та навчальних центрах. Документ спрямований на гармонізацію національного законодавства з правом Європейського Союзу у сфері автомобільного транспорту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виступив з ініціативою суттєвих змін у системі видачі та використання водійських посвідчень. Відповідний законопроєкт №8082 вже подано на розгляд до Верховної Ради.

До слова, з початку 2025 року в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ було проведено понад 302 тис. практичних іспитів. Проте успішно впоралися з завданням лише 50,5 тис. водіїв-початківців – 17%.