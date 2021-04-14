Китайський техногігант вироблятиме електромобілі

Китайська Huawei розробить власний електромобіль, який конкуруватиме з Tesla

Huawei – китайська компанія, яка більшості відома своїми смартфонами – буде виробляти електромобілі. Про це повідомляє американське інформагентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Китайці планують інвестувати мільярд доларів на дослідження технологій автопілота і батарей для електрокарів. Зараз Huawei веде переговори з трьома китайськими виробниками. У партнерстві з одним з них компанія запустить виробництво свого автомобіля.

Huawei розробить власний електромобіль

Журналісти кажуть, що проєкт зі створення свого автомобіля є вигідною ідеєю. У Китаї щорічно продають 30 мільйонів авто. Тож навіть на рідному ринку Huawei може отримати непоганий прибуток.

Щоправда конкурентів на ринку нині вистачає. Окрім всесвітньовідомої Tesla, яка багато років на ринку, на китайському ринку багато великих і локально відомих нових виробників. Наприклад, Nio і Xpeng – ці компанії продають десятки тисяч авто щороку.

На цей ринок зі своїми рішеннями планують вийти Baidu і Geely. Також про плани, створити свій власний електромобіль заявила інша відома технологічна компанія – Xiaomi.