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    Китайський виробник смартфонів кинув виклик Ілону Маску

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    Mi Car - Китайський виробник смартфонів кинув виклик Ілону Маску
    Mi Car

    Китайська Xiaomi обіцяє створити електромобіль, який буде конкурувати з моделями Tesla

    Схоже, на обрії з’явився черговий «вбивця» Tesla. Цього разу електромобілям Tesla вирішив кинути найвідоміший китайський виробник смартфонів та інших модних девайсів – Xiaomi.

    Нещодавно компанія оголосила про плани випустити власний доступний електромобіль, який стане прямим конкурентом таким технологічним гігантам, як Apple і Tesla.

    Терміни реалізації проекту поки не розголошуються. Проте відомо, що курирувати проект буде глава бренду Лей Цзюнь.

    За допомогою власного електромобіля Xiaomi планує вийти на ринок дорогих товарів. У той же час, майбутній електрокар безсумнівно буде виділятися своїми технологічними рішеннями.

    Mi Car
    Mi Car

    Китайська компанія планує інтегрувати в свою модель багато зі своїх існуючих розробок. Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь буде особисто стежити, щоб проект йшов строго за планом.

    Оскільки в сфері мобільних і переносних пристроїв Xiaomi значно поступається Apple в ціні, варто припустити, що майбутній електрокар компанії так само буде доступніше, ніж у конкурентів з США.

    Представники Xiaomi вже звернулися до таких китайським автовиробникам, як NIO і BYD, яких планують залучити до проекту.

    Якщо переговори закінчаться успішно, робота над створенням електромобіля Xiaomi почнеться в найближчі кілька місяців. Однак в серію модель піде не раніше ніж, анонсований раніше Apple Car, дебют якого очікується не раніше 2027 року.

    Теги: Електромобілі Tesla Apple Xiaomi
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