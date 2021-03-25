Китайський виробник смартфонів кинув виклик Ілону Маску

Китайська Xiaomi обіцяє створити електромобіль, який буде конкурувати з моделями Tesla

Схоже, на обрії з’явився черговий «вбивця» Tesla. Цього разу електромобілям Tesla вирішив кинути найвідоміший китайський виробник смартфонів та інших модних девайсів – Xiaomi.

Нещодавно компанія оголосила про плани випустити власний доступний електромобіль, який стане прямим конкурентом таким технологічним гігантам, як Apple і Tesla.

Терміни реалізації проекту поки не розголошуються. Проте відомо, що курирувати проект буде глава бренду Лей Цзюнь.

За допомогою власного електромобіля Xiaomi планує вийти на ринок дорогих товарів. У той же час, майбутній електрокар безсумнівно буде виділятися своїми технологічними рішеннями.

Mi Car

Китайська компанія планує інтегрувати в свою модель багато зі своїх існуючих розробок. Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь буде особисто стежити, щоб проект йшов строго за планом.

Оскільки в сфері мобільних і переносних пристроїв Xiaomi значно поступається Apple в ціні, варто припустити, що майбутній електрокар компанії так само буде доступніше, ніж у конкурентів з США.

Представники Xiaomi вже звернулися до таких китайським автовиробникам, як NIO і BYD, яких планують залучити до проекту.

Якщо переговори закінчаться успішно, робота над створенням електромобіля Xiaomi почнеться в найближчі кілька місяців. Однак в серію модель піде не раніше ніж, анонсований раніше Apple Car, дебют якого очікується не раніше 2027 року.