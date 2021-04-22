Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі

Електричні моделі автомобілів з’явилися в фірмових магазинах Huawei

У виробників техніки дійшли руки і до автомобілів. Електричні моделі почала продавати китайська Huawei, яка в Україні відома, перед усім, завдяки своїм смартфонам. Хоча в цілому у компанії дуже потужні позиції на ринку телекомунікаційного обладнання.

Перший електромобіль, що продається в магазинах Huawei, називається Seres SF5. Розроблявся він компанією Seres. Від Huawei в автомобілі лише електроніка. Тож називати його першим електромобілем від виробника смартфонів було б неправильно.

Електромобіль отримав систему Huawei DriveONE 3-в-1, що додає автономності, а також допомагає підвищити ефективність електродвигуна.

Новий Seres SF5 поєднує в собі міський режим із запасом ходу 180 км і режим розширеного запасу ходу з дальністю пробігу понад тисячу кілометрів. Як це все працює, невідомо. Та й за яким циклом вимірювався запас ходу, теж неясно. Тож до всіх цих цифр поки що можна ставитися дуже скептично.

Seres SF5 здатний розігнатися від 0 до 100 км/год за 4,68 секунди.

Електромобіль підтримує режим аварійної підзарядки, завдяки якому можна підзаряджати акумулятори інших авто. Його також можна застосовувати як джерело живлення у кемпінгах.

Базова версія SF5 коштує приблизно 33,5 тисячі доларів. Версія з повним приводом обійдеться в 38 тисяч доларів.