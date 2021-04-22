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    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі

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    Seres SF5 - Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Seres SF5
    Фото: Huawei

    Електричні моделі автомобілів з’явилися в фірмових магазинах Huawei

    У виробників техніки дійшли руки і до автомобілів. Електричні моделі почала продавати китайська Huawei, яка в Україні відома, перед усім, завдяки своїм смартфонам. Хоча в цілому у компанії дуже потужні позиції на ринку телекомунікаційного обладнання.

    Перший електромобіль, що продається в магазинах Huawei, називається Seres SF5. Розроблявся він компанією Seres. Від Huawei в автомобілі лише електроніка. Тож називати його першим електромобілем від виробника смартфонів було б неправильно.

    Електромобіль отримав систему Huawei DriveONE 3-в-1, що додає автономності, а також допомагає підвищити ефективність електродвигуна.

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    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі
    Китайський виробник смартфонів почав продавати електромобілі

    Новий Seres SF5 поєднує в собі міський режим із запасом ходу 180 км і режим розширеного запасу ходу з дальністю пробігу понад тисячу кілометрів. Як це все працює, невідомо. Та й за яким циклом вимірювався запас ходу, теж неясно. Тож до всіх цих цифр поки що можна ставитися дуже скептично.

    Seres SF5 здатний розігнатися від 0 до 100 км/год за 4,68 секунди.

    Електромобіль підтримує режим аварійної підзарядки, завдяки якому можна підзаряджати акумулятори інших авто. Його також можна застосовувати як джерело живлення у кемпінгах.

    Базова версія SF5 коштує приблизно 33,5 тисячі доларів. Версія з повним приводом обійдеться в 38 тисяч доларів.

    Теги: Електромобілі Huawei
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