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    Культовий позашляховик зняли з виробництва

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    Позашляховик Mitsubishi Pajero - Культовий позашляховик зняли з виробництва
    Позашляховик Mitsubishi Pajero
    Фото з відкритих джерел

    Mitsubishi випустила прощальну версію культового позашляховика

    Mitsubishi випустила прощальну версію Pajero – позашляховика, який встиг стати легендою серед шанувальників всюдиходів. Версію Final Edition продаватимуть виключно в Австралії. В країнах Європи, включаючи України, модель не продається вже декілька років.

    «Прощальні» позашляховики будуть доступні в декількох комплектаціях. Але всі вони не сильно відрізняються від звичайного Pajero. Серед зовнішніх особливостей – шильдики з зазначенням спецверсії і чорний дефлектор на капоті, а в салоні постелено особливі килимки.

    Крім цього, до такого позашляховика додається аксесуар - шкіряний чохол для інструкції по експлуатації.

    Салон Mitsubishi Pajero
    Салон Mitsubishi Pajero

    А ось Toyota навпаки готує нове покоління свого великого рамного та не менш легендарного позашляховика – Land Cruiser, який, скоріш за все, дебютує під індексом 300.

    Інсайдери стверджують, що Land Cruiser збереже лонжеронну раму, нерозрізний задній міст, постійний повний привід із заниженою передачею і блокуванням міжколісних диференціалів.

    Однак на зміну архаїчному 6-швидкісного «автомату» прийде 10-ступінчаста коробка передач з гідротрансформатором. А сімейство моторів V8 поступиться місцем двигуну V6 з турбіною.

    Як виглядатиме нове покоління Toyota Land Cruise – дивиться за цим посиланням.

    Теги: Mitsubishi Pajero
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    Культовий позашляховик зняли з виробництва