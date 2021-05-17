Культовий позашляховик зняли з виробництва

Mitsubishi випустила прощальну версію культового позашляховика

Mitsubishi випустила прощальну версію Pajero – позашляховика, який встиг стати легендою серед шанувальників всюдиходів. Версію Final Edition продаватимуть виключно в Австралії. В країнах Європи, включаючи України, модель не продається вже декілька років.

«Прощальні» позашляховики будуть доступні в декількох комплектаціях. Але всі вони не сильно відрізняються від звичайного Pajero. Серед зовнішніх особливостей – шильдики з зазначенням спецверсії і чорний дефлектор на капоті, а в салоні постелено особливі килимки.

Крім цього, до такого позашляховика додається аксесуар - шкіряний чохол для інструкції по експлуатації.

Салон Mitsubishi Pajero

А ось Toyota навпаки готує нове покоління свого великого рамного та не менш легендарного позашляховика – Land Cruiser, який, скоріш за все, дебютує під індексом 300.

Інсайдери стверджують, що Land Cruiser збереже лонжеронну раму, нерозрізний задній міст, постійний повний привід із заниженою передачею і блокуванням міжколісних диференціалів.

Однак на зміну архаїчному 6-швидкісного «автомату» прийде 10-ступінчаста коробка передач з гідротрансформатором. А сімейство моторів V8 поступиться місцем двигуну V6 з турбіною.

Як виглядатиме нове покоління Toyota Land Cruise – дивиться за цим посиланням.