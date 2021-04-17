  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    У старому гаражі знайшли «Запорожець», який простояв 30 років та ідеально зберігся (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Першим і єдиним власником &laquo;Запорожця&raquo; була людина з обмеженими можливостями - У старому гаражі знайшли «Запорожець», який простояв 30 років та ідеально зберігся (відео)
    Першим і єдиним власником «Запорожця» була людина з обмеженими можливостями
    Скріншот з відео

    Культовий ЗАЗ-968М виявлений у Вінницькій області проїхав 74 кілометри за 30 років

    В Україні знайшли раритетний український автомобіль «Запорожець», якому 30 років. Автомобіль знаходиться в прекрасному стані, адже всі ці роки він простояв в гаражі.

    Про це повідомив автомобільний блогер Roma Urraco у своєму Youtube-каналі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У старому гаражі знайшли «Запорожець», який простояв 30 років та ідеально зберігся (відео)
    У старому гаражі знайшли «Запорожець», який простояв 30 років та ідеально зберігся (відео)
    У старому гаражі знайшли «Запорожець», який простояв 30 років та ідеально зберігся (відео)
    Скріншот з відео

    Машина була випущена у 1991 році та має пробіг всього лише 74 кілометри. Весь цей час «Запорожець» стояв у сухому і добре вентильованому завареному гаражі, а тому чудово зберігся.

    «Справжня «капсула часу». Я думаю, що це найкращий автомобіль у такому стані на сьогодні в Україні»,прокоментував знахідку блогер.

    Нагадаємо, німецький стартап анонсував найшвидшій електромобіль в світі.

    Як повідомлялося, у Києві показали «розумні» паркомати, які вміють розпізнавати номерні знаки.

    Читайте також:
    У Києві через труси оштрафували вигадливого водія мотоцикла (фото)
    Теги: автомобіль Вінниччина час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies