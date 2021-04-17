У старому гаражі знайшли «Запорожець», який простояв 30 років та ідеально зберігся (відео)

Першим і єдиним власником «Запорожця» була людина з обмеженими можливостями

Культовий ЗАЗ-968М виявлений у Вінницькій області проїхав 74 кілометри за 30 років

В Україні знайшли раритетний український автомобіль «Запорожець», якому 30 років. Автомобіль знаходиться в прекрасному стані, адже всі ці роки він простояв в гаражі.

Про це повідомив автомобільний блогер Roma Urraco у своєму Youtube-каналі.

Машина була випущена у 1991 році та має пробіг всього лише 74 кілометри. Весь цей час «Запорожець» стояв у сухому і добре вентильованому завареному гаражі, а тому чудово зберігся.

«Справжня «капсула часу». Я думаю, що це найкращий автомобіль у такому стані на сьогодні в Україні», – прокоментував знахідку блогер.

Нагадаємо, німецький стартап анонсував найшвидшій електромобіль в світі.

Як повідомлялося, у Києві показали «розумні» паркомати, які вміють розпізнавати номерні знаки.

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