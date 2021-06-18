День народження «Запорожця»: цікаві факти з історії легендарного українського автомобіля

Найцікавіші факти з історії легендарного українського автомобіля, який випускали з 1959 по 1994 роки

18 червня 1959 року світ побачив перший автомобіль із назвою «Запорожець». Дослідний зразок нової компактної моделі ЗАЗ оголосили завершеним і викотили з цеху на випробування.

На честь дня народження легендарного українського автомобіля «Главком.Техно» зібрав цікаві факти з історії «Запорожця».

1. Всі варіанти «Запорожців» відрізнялися максимальним ступенем уніфікації по вузлів і агрегатів з армійськими і цивільними всюдиходами марки «ЛуАЗ». А сталося це тому, що розроблений для «Запорожця» двигун був настільки вдалим, що ним свого часу зацікавилися військові.

2. «Запорожець» був єдиним автомобілем у Радянському союзі, який також випускався з зміненими механізмами управління для людей з інвалідністю. Такі версії поширювалися через органи соцзабезпечення.

ЗАЗ-968М

3. Практично кожне покоління «Запорожців» в народі отримувало своє прізвисько: ЗАЗ-965 за характерну форму кузова називали «горбатим», а наступне сімейство ЗАЗ-966 і ЗАЗ-968 за виступаючі збоку забірники повітря прозвали «вухастими». Коли ж забірники на ЗАЗ-968М прибрали, машину нарекли «мильницею».

4. Основним прототипом ЗАЗ-965 був Fiat 600, принаймні у частині дизайну кузова, частково - незалежною пружинною задньою підвіскою, рульовим механізмом і трансмісією.

5. Заднє і лобове скло були взаємозамінними.

6. Випускалися експортні варіанти «Запорожців». Вони мали торгове позначення Jalta («Ялта») або «Eliette» і відрізнялися від базових моделей поліпшеними споживчими якостями.

7. Всього з 1960 по 1994 рік на ЗАЗі було випущено більше 3 мільйонів «Запорожців». Після розпаду СРСР, в умовах загальної економічної кризи, ЗАЗ в 1994 році припинив випуск «Запорожців».