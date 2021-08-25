Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?

Opel презентував двомісний бюджетний електромобіль, який займе місце між скутерами та повноцінними електромобілями

Німці презентували дуже незвичний електромобіль – Opel Rocks-e. І хоча його вартість поки що таємниця, вже зараз можна стверджувати: це буде бюджетна модель. Принаймні за мірками електричного транспорту. Адже Rocks-e фактично є копією Citroen Ami, який дебютував у 2020 році. Зараз у Франції Ami можна купити приблизно за 7 тисяч євро. Навряд чи його німецький «побратим» коштуватиме дорожче.

Отже, що отримає покупець за умовні 7 тисяч євро? Насправді, небагато:

два місця (водій та один пасажир);

запас ходу на рівні 75 кілометрів (за циклом WLTP);

максимальну швидкість на відмітці 45 кілометрів на годину;

електродвигун потужністю вісім кінських сил;

батарею ємністю 5,5 кіловат-години (для порівняння, сучасні електрокари можуть мати батарею на 100 кіловат-годин та навіть більше).

Власне, Opel Rocks-e – не є повноцінним автомобілем. За європейською класифікацією він знаходиться між скутерами та повноцінними автомобілями. І в деяких країнах Європи керувати таким транспортом можна з 15 років.

У Німеччині продажі новинки стартують вже восени. В інших країнах Європи Rocks-e з’явиться у 2022 році.

А ось в Україні на електричного «малюка» навряд чи варто очкувати. Подібний транспорт в нашій країні попитом не користується.