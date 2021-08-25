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    Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?

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    Електричний двомісний автомобіль&nbsp;Opel Rocks-e - Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?
    Електричний двомісний автомобіль Opel Rocks-e
    Фото: Opel

    Opel презентував двомісний бюджетний електромобіль, який займе місце між скутерами та повноцінними електромобілями

    Німці презентували дуже незвичний електромобіль – Opel Rocks-e. І хоча його вартість поки що таємниця, вже зараз можна стверджувати: це буде бюджетна модель. Принаймні за мірками електричного транспорту. Адже Rocks-e фактично є копією Citroen Ami, який дебютував у 2020 році. Зараз у Франції Ami можна купити приблизно за 7 тисяч євро. Навряд чи його німецький «побратим» коштуватиме дорожче.

    Отже, що отримає покупець за умовні 7 тисяч євро? Насправді, небагато:

    • два місця (водій та один пасажир);
    • запас ходу на рівні 75 кілометрів (за циклом WLTP);
    • максимальну швидкість на відмітці 45 кілометрів на годину;
    • електродвигун потужністю вісім кінських сил;
    • батарею ємністю 5,5 кіловат-години (для порівняння, сучасні електрокари можуть мати батарею на 100 кіловат-годин та навіть більше).

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    Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?
    Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?
    Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?
    Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?
    Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?
    Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?
    Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?
    Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?

    Власне, Opel Rocks-e – не є повноцінним автомобілем. За європейською класифікацією він знаходиться між скутерами та повноцінними автомобілями. І в деяких країнах Європи керувати таким транспортом можна з 15 років.

    У Німеччині продажі новинки стартують вже восени. В інших країнах Європи Rocks-e з’явиться у 2022 році.

    А ось в Україні на електричного «малюка» навряд чи варто очкувати. Подібний транспорт в нашій країні попитом не користується.

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    Теги: Електромобілі Opel
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    Німці анонсували бюджетний електромобіль. Скільки він коштуватиме?