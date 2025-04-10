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Пекін гостро відреагував на слова Зеленського про 155 китайців, які воюють на боці РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Пекін гостро відреагував на слова Зеленського про 155 китайців, які воюють на боці РФ
Лінь Цзянь називав безпідставними заяви про те, що громадяни Китаю допомагають Росії у війні
колаж: glavcom.ua

Посадовець закликав «не вдаватись до безвідповідальних висловлювань» та «бути тверезими і розсудливими»

У Китаї відповіли на заяву президента України Володимира Зеленського, який розповів про 155 китайських громадян, що воюють на боці Росії. Як передає «Главком», реакцію Пекіна озвучив речник китайського МЗС Лінь Цзянь.

Посадовець закликав «не вдаватись до безвідповідальних висловлювань» та «бути тверезими і розсудливими» в розумінні ролі Китаю у російсько-українській війні.

Раніше він також називав безпідставними заяви про те, що громадяни Китаю допомагають Росії у війні. Пекін, мовляв, завжди закликав своїх громадян уникати збройних конфліктів і не брати участі в них, особливо на боці будь-якої зі сторін.

Цзянь наголошував, що позиція Китаю щодо «кризи в Україні» (так в Китаї називають війну – «Главком») є «чіткою та зрозумілою», і вона нібито отримала «широке визнання міжнародної спільноти». Україна має правильно оцінити зусилля Китаю для розв’язання війни та його конструктивну роль, каже речник.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. 

До слова, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. 

Обидва іноземці не мають бойових поранень, але отримують медичну допомогу згідно з положеннями Женевської конвенції. Для проведення слідчих дій їх доправили до Києва, де полонені утримуються в умовах, які відповідають міжнародному праву. Допити проводяться за участю перекладачів.

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Теги: війна Китай

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