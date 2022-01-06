Mercedes відкликає сотні тисяч автомобілів. Названо причину

Близько мільйона автомобілів Mercedes-Benz відкличуть через небезпечний дефект

Німецький автовиробник Mercedes відкликає понад 800 тис. машин у всьому світі через можливу несправність. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Журналісти опублікували лист, який було розіслано клієнтам у грудні. З нього випливає, що в насосі рідини, що охолоджує, може бути потенційна несправність. При певному збігу обставин у окремих випадках «не можна повністю виключати загоряння», йдеться у тексті.

При цьому, як пише Bild, основна проблема полягає в тому, що власники відповідних автомобілів поки що не можуть призначити дату техогляду через нестачу запчастин, викликану пандемією коронавірусу.

У березні минулого року Mercedes вже відкликав понад 264 тис. автомобілів через дефект, який міг призвести до займання машини. У прес-службі німецької компанії уточнювали, що йшлося про автомобілі моделей C і GLC, вироблені в період з 2016 по 2020 рік, у тому числі понад 120 тис. машин у самій Німеччині.