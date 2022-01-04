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    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)

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    Електромобіль з рекордним запасом ходу Vision EQXX - Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Електромобіль з рекордним запасом ходу Vision EQXX
    фото з відкритих джерел

    Mercedes презентував концепт нового електромобіля, який може проїхати на одній зарядці тисячу кілометрів

    Німецький Mercedes розсекретив концепт революційного електромобіля – Vision EQXX. На одному заряді автомобіль здатний проїхати близько тисячі кілометрів. При цьому його акумулятор на 30% легший, ніж у EQS.

    Vision EQXX несхожий на жодний серійний Mercedes. Виробник обіцяє рекордний коефіцієнт опору повітря – 0,17. У передній бампер вбудовані заслінки та повітроводи, що знижують турбулентність у колісних арках і спрямовують потоки через капот до рухливих жалюзі охолодження.

    На 20-дюймові ковані магнієві колеса одягнені напівпрозорі ковпаки, за якими проглядається малюнок, що нагадує мідну обмотку статора електромотора.

    Шини мають наднизький опір коченню. Ззаду встановлено висувний дифузор. Він дуже легкий і автоматично забирається під кузов при загрозі удару.

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    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)
    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)

    Запас ходу в тисячу кілометрів забезпечує 900-вольтова батарея на 100 кіловат-годин. При ємності близької до Mercedes EQS акумулятор на 50% менший і десь на 30% легше.

    У дах Vision EQXX вбудовано сонячні панелі. У ясний день вони дадуть додаткові 25 кілометрів пробігу.

    Мультимедійна система є широкоформатним вигнутим 8K-дисплеєм на всю ширину передньої панелі, з роздільною здатністю 7680x660 пікселів.

    Спеціально для Vision EQXX «Мерседес» візуалізував віртуального помічника і змусив його звучати більш природно і емоційно.

    Для обробки салону німці використовували інноваційні матеріали. Наприклад, текстиль із волокон, що розкладаються. А отриманий з грибів шкірозамінник і його аналог на основі волокон кактуса стали оббивкою сидінь і центрального тунелю. Килимки концепту виготовили з бамбука, кермо обтягнули мікрофіброю, а накладки зробили із біопластику.

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    Теги: Електромобілі Mercedes
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    Німці показали революційний електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)