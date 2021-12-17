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    Стільки українці не заробляють за рік. Mercedes оголосив рекордні бонуси для робітників

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    Mercedes виплатить рекордні бонуси - Стільки українці не заробляють за рік. Mercedes оголосив рекордні бонуси для робітників
    Mercedes виплатить рекордні бонуси
    фото з відкритих джерел

    За хорошу роботу у 2021 році співробітники Mercedes отримають рекордний бонус. Він перевищить середній річний заробіток в Україні

    Німецький концерн Daimler, який володіє автомобільною маркою Mercedes, заплатить співробітникам рекордну премію. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

    За підсумками 2021 року робітники компанії отримають по €6 тис. За курсом станом на 17 грудня 2021 року, це приблизно 184,8 тис. грн. В Україні, за даними Кабміну, зараз офіційна середня зарплатня на місяць – приблизно 14,2 тис. грн. А за рік середньостатистичний українець заробляє 170,4 тис. грн.

    Тобто, як бонус за успішну роботу працівники Mercedes отримають більше, ніж умовний українець заробляє за рік. Щоправда, гроші отримають лише співробітники підприємств у Німеччині.

    У Mercedes кажуть, що приблизно 100 тис. співробітників отримають премії разом зі своїми звичайними зарплатами за лютий 2022 року.

    За перші дев'ять місяців 2021 року Mercedes-Benz продав 1,6 млн автомобілів по всьому світу, покращивши торішній показник на 3%.

    Daimler відомий як один з найбільш щедрих автовиробників, коли справа доходить до щорічних премій. У 2020 році німецький концерн один з небагатьох у світі надав своїм працівникам «корона вірусний» бонус, як компенсацію за «особистий та економічний тягар». А цьогорічний бонус автовиробник називає взагалі рекордним.

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    Теги: Mercedes Daimler
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    Стільки українці не заробляють за рік. Mercedes оголосив рекордні бонуси для робітників