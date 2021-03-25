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    Мрія українського чиновника: як виглядатиме найдорожчий кросовер в світі

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    Мрія українського чиновника: як виглядатиме найдорожчий кросовер в світі

    Зовсім скоро дебютує Ferrari Purosangue, перший в історії компанії кросовер, який має стати найдорожчим та найшвидшим в класі

    Незабаром дебютує новинка, яка має всі шанси потрапити до нашого щорічного рейтингу ТОП-10 авто, куплених державою. Мова йде про Ferrari Purosangue, перший в історії компанії кросовер, який має стати найдорожчим та найшвидшим в класі.

    Який вигляд матиме суперкар-кросовер, ще невідомо. Але це вирішив виправити художник Георгій Тедорадзе уявив, який явив можливий дизайн новачка.

    На думку автора, передня частина позашляховика буде агресивною і матиме гострі фари з елегантними світлодіодними денними ходовими вогнями.

    На передній панелі красуються кутові повітрозабірники і додаткові ходові вогні. Також слід зазначити яскраво виражені складки на двокольоровому капюшоні.

    Можливий дизайн Ferrari Purosangue
    Можливий дизайн Ferrari Purosangue

    Задня частина більш вражаюча і включає в себе невеликі задні ліхтарі, світлодіодну смугу і дві вихлопні труби, що виходять з середини кришки багажника. Яким би дивним це не здавалося, ця остання частина не відбувається - точка - оскільки вона не мала б сенсу в транспортному засобі, яке повинно бути практичним.

    Кросовер буде оснащуватися 3,9-літровим двигуном, який зможе видавати близько 650 кінських сил.

    Теги: Ferrari
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