МВС повернуло сервіси для сплати штрафів онлайн

Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови

Міністерство внутрішніх справ повернуло на свої офіційні онлайн-ресурси послугу сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих камерами автоматичної фіксації. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На офіційних ресурсах МВС України поновлено можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, зафіксованих комплексами автоматичної фіксації», – йдеться у повідомленні.

Дізнатися про факт фіксації порушення ПДР можливо за допомогою:

Будь ласка, читайте текст після реклами

офіційного сайту МВС України;

офіційного мобільного застосунку МВС України – «Штрафи ПДР»;

Telegram-бот «Штрафи ПДР».

Варто зазначити, що офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Також у МВС нагадують про знижку в 50% у разі сплати штрафу, якщо оплату здійснено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Раніше МВС дало інструкцію водіям, як обміняти посвідчення при зміні персональних даних.