Ще одна країна ЄС закриває кордон для автомобілів із російськими номерами

Заборона стосується не лише автомобілів, а й товарів

Болгарія до кінця сьогоднішнього дня закриє кордон для автомобілів із російськими номерами. Про це заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов, повідомляє Tribune.

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«Ми дуже активно працювали з четверга по вчора. Я впевнений, що до кінця дня заборона на в'їзд російських автомобілів в нашу країну почне діяти й на території Болгарії, і я хочу додати, що для вантажних автомобілів він працює вже кілька місяців», – повідомив Златанов.

Він зазначив, що заборона стосується не лише автомобілів, а й товарів.

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Раніше Норвегія заборонила в'їзд автомобілів з російськими номерами. Зареєстровані в Росії легкові автомобілі з дев'ятьма або менше місцями більше не можна ввозити до Норвегії. Однак це положення не поширюється на транспортні засоби з десятьма і більше сидячими місцями. Тому, як і раніше, можна перетинати кордон, наприклад, мікроавтобусами та автобусами через прикордонну станцію Сторског, як це відбувається зараз.

16 вересня Польща заборонила в'їзд зареєстрованих у РФ авто.