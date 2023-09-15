Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фінляндія з 16 вересня закриє кордон для авто на російських номерах

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Фінляндія з 16 вересня закриє кордон для авто на російських номерах
Нові правила суттєво скоротять трафік на кордоні між Фінляндією та Росією
фото: RBC

Постійне проживання на території Фінляндії не надаватиме права на використання авто з російською реєстрацією

Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах, повідомляє yle.

Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен зазначила, що заборона набирає чинності із суботи, 16 вересня.

«Фінляндії слід переглянути трактування рекомендацій ЄС щодо ввезення зареєстрованих у РФ автомобілів. Цим займалися МЗС разом із митницею. Наше рішення полягає в тому, що після опівночі заборона набирає чинності», – заявила Валтонен.

На думку міністерки, нові правила суттєво скоротять трафік на кордоні між Фінляндією та Росією.

Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже знаходяться на території країни. Валтонен додала, що навіть постійне проживання у країні не дає права на використання зареєстрованих у Росії автомобілів на території Фінляндії.

Міністерка закордонних справ підкреслила, що конфіскація російських автомобілів не розглядається. Транспортні засоби з російськими номерами мають залишити країну до 16 березня наступного року.

Еліна Валтонен заявила: «Фінляндія вважає важливим однакове застосування санкційної політики у всіх країнах Євросоюзу».

Нагадаємо, Естонія приєдналася до заборони впускати на свою територію автомобілі з російськими номерами 13 вересня. Так уже зробили Литва і Латвія. Так країна виконає рекомендації Європейської комісії: коли авто з номерами країни-агресорки прибуде до кордону, то його власник буде змушений повернутися назад або перетнути кордон без машини. Водночас випускати транспорт з російськими номерами Естонія продовжить.

Читайте також: Естонія пропонує п’ятьом країнам запровадити спільне торгівельне ембарго проти РФ
Теги: росія Фінляндія автомобіль кордон правила

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо всесвітня справедливість таки існує, то наш шлях до перемоги у вересні стане коротшим
Вересень може стати одним із найважливіших місяців війни
3 вересня, 17:07
Рупори Кремля уже давно говорять лише маячню
«Захід обманює: жодних безпекових гарантій для України»: огляд російської пропаганди
26 серпня, 10:31
Окупанти готують курсантів-розвідників для організації диверсій
Готує диверсію? РФ відправила до кордону з Україною курсантів
21 серпня, 16:14
Стовпи чорного диму видно із різних районів Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург затягло чорним димом: у місті масштабна пожежа (відео)
2 вересня, 11:22
У Росії військова поліція забила до смерті окупанта
У Росії військова поліція забила до смерті окупанта
3 вересня, 11:41
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
8 вересня, 21:00
Українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, РЛС та засоби ППО копіюють у невеликому ангарі
Росія знищила понад сотню цілей, які виявилися муляжами ЗСУ – CNN
11 вересня, 22:01
Київ посилив свою ППО німецькими системами Gepard
Генерал розповів, чим Україна посилила ППО для відбиття російських атак взимку
8 вересня, 06:34
Болгарія і НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду в Чорному морі
Болгарія і НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду в Чорному морі
Вчора, 10:02

Соціум

Пропагандист Соловйов закликав знищити супутникову систему Маска
Пропагандист Соловйов закликав знищити супутникову систему Маска
Фінляндія з 16 вересня закриє кордон для авто на російських номерах
Фінляндія з 16 вересня закриє кордон для авто на російських номерах
Російський літак загубив «Кинжал»: ракета впала на село у Тульській області (відео)
Російський літак загубив «Кинжал»: ракета впала на село у Тульській області (відео)
У Самарі масштабна пожежа на заводі, який причетний до виробництва зброї (відео)
У Самарі масштабна пожежа на заводі, який причетний до виробництва зброї (відео)
Сьогодні розпочинається святкування єврейського Нового року: значення та традиції
Сьогодні розпочинається святкування єврейського Нового року: значення та традиції
Маск вляпався у черговий скандал
Маск вляпався у черговий скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Розвідка повідомила, скільки росіян щодня потрапляють до полону
18K
«Колорадські» стрічки та медалі. Що виявили обшуки в оселі Шуфрича (фото)
18K
Чому Коломойський не платить заставу? Деталі нового судового рішення
13K
Справа про найбільший хабар в історії України: ВАКС залишив Насірова під вартою
11K
СБУ затримала нардепа Шуфрича
9674
СБУ затримала Шуфрича: у соцмережі масштабно відреагували мемами (фото)

Новини

Найближчим часом «Нафтогаз» перевиконає план накопичення газу до зими – заява компанії
Сьогодні, 12:02
Хто контролює Андріївку? Генштаб вніс ясність
Сьогодні, 06:53
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 05:52
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23
Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Вчора, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Вчора, 14:16

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту