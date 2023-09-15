Фінляндія з 16 вересня закриє кордон для авто на російських номерах

Нові правила суттєво скоротять трафік на кордоні між Фінляндією та Росією

Постійне проживання на території Фінляндії не надаватиме права на використання авто з російською реєстрацією

Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах, повідомляє yle.

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Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен зазначила, що заборона набирає чинності із суботи, 16 вересня.

«Фінляндії слід переглянути трактування рекомендацій ЄС щодо ввезення зареєстрованих у РФ автомобілів. Цим займалися МЗС разом із митницею. Наше рішення полягає в тому, що після опівночі заборона набирає чинності», – заявила Валтонен.

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На думку міністерки, нові правила суттєво скоротять трафік на кордоні між Фінляндією та Росією.

Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже знаходяться на території країни. Валтонен додала, що навіть постійне проживання у країні не дає права на використання зареєстрованих у Росії автомобілів на території Фінляндії.

Міністерка закордонних справ підкреслила, що конфіскація російських автомобілів не розглядається. Транспортні засоби з російськими номерами мають залишити країну до 16 березня наступного року.

Еліна Валтонен заявила: «Фінляндія вважає важливим однакове застосування санкційної політики у всіх країнах Євросоюзу».

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Нагадаємо, Естонія приєдналася до заборони впускати на свою територію автомобілі з російськими номерами 13 вересня. Так уже зробили Литва і Латвія. Так країна виконає рекомендації Європейської комісії: коли авто з номерами країни-агресорки прибуде до кордону, то його власник буде змушений повернутися назад або перетнути кордон без машини. Водночас випускати транспорт з російськими номерами Естонія продовжить.