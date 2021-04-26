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    Найдешевший електричний кросовер в Європі перевірили на керованість

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    Dacia Spring - Найдешевший електричний кросовер в Європі перевірили на керованість
    Dacia Spring
    Фото з відкритих джерел

    Бюджетний електромобіль Dacia Spring вдало пройшов «лосиний» тест та випередив багатьох своїх зелених конкурентів

    Іспанське видання km77 випробувало маневреність Dacia Spring – найдешевшого електричного кросовера в Європі. Новачку вдалося продемонструвати непоганий результат: Spring здав його на швидкості 77 кілометрів на годину і обійшов багатьох «зелених» конкурентів.

    Випробування провели на треку з виставленими конусами, між якими автомобіль повинен проїхати на різних швидкостях. Таким чином перевіряється його маневреність в разі зустрічі з перешкодою, наприклад, лосем. Саме тому тест називається «лосиним».

    В ході першої спроби водій, не знайомий зі звичками Dacia Spring, не впорався з креном на швидкості 74 кілометри в годину. В результаті кросовер збив два конуса.

    Кращою спробою став заїзд на швидкості 77 кілометрів на годину: водієві довелося постаратися, але він все ж зміг вирівняти автомобіль після різкого перестроювання і не зачепити жодної перешкоди.

    Таким чином, бюджетний електрокар продемонстрував кращу керованість, ніж Honda e і Seat Mii. Електрокар Honda впорався з тестом на швидкості 75 кілометрів на годину, а Seat – 70 кілометрів на годину.

    Журналісти видання зазначили, що навіть на великій швидкості жодне колесо Spring не відірвати від асфальту, що нерідко трапляється під час випробувань вузьких і відносно високих автомобілів. Однак вони розкритикували роботу електронних систем і додали, що недосвідчений водій навряд чи зміг би домогтися того ж результату.

    Dacia Spring – найдешевший електричний кросовер в Європі. Детально про цей автомобіль «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Теги: Dacia Spring
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