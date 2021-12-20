Найдорожчий електрокар Mercedes їде в Україну. Оголошено ціни

В Україні оголосили вартість люксового електричного седана Mercedes EQS, який стане найдорожчим електромобілем у нашій країні

В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля під брендом Mercedes – розкішного електричного седану Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+.

Початкова вартість новинки – €133,3 тис. Це приблизно 4,1 млн грн. За ціною Mercedes-AMG EQS поступається лише топовій версії Porsche Taycan – Turbo S, яка в Україні коштує 5,2 млн грн.

Світова прем’єра EQS від Mercedes-AMG відбулася у вересні 2021 року. Він став першим електромобілем підрозділу Mercedes, яке займається спортивними версіями автомобілів.

Двомоторна силова установка розвиває до 761 кінської сили і 1020 Нм обертального моменту, що крутить. Проте пікова потужність доступна лише певний час у спеціальному режимі. У звичайному режимі мотори видають 658 «коней» і 949 Нм.

З місця до 100 кілометрів на годину топ-версія EQS розганяється за 3,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 250 кілометрів на годину.

На одній зарядці електромобіль здатний проїжджати до 580 кілометрів за циклом WLTP. Ємність батареї складає 107,8 кіловат-години.

Акумулятор може заряджатися постійним струмом потужністю до 200 кВт від станцій швидкої зарядки. В цьому випадку вже через 19 хвилин автомобіль «заправиться» електроенергією, якої йому вистачить ще на 300 км шляху (згідно WLTP).

Якщо під час руху буде включена система навігації за допомогою Electric Intelligence, акумуляторна батарея буде заздалегідь прогріватися або охолоджуватися, щоб у пункті зарядки мати оптимальну для швидкої зарядки температуру.

У салоні – спортивні крісла з розвиненою бічною підтримкою.

Величезний екран майже на всю передню панель і шасі із задніми колесами, що також повертаються, – стандартне оснащення. Ще одна фішка – акустичний супровід AMG Sound Experience з імітацією звуку двигуна внутрішнього згоряння через колонки.

AMG EQS оснащено фірмовою мультимедійної системою компанії – MBUX Hyperscreen. Це означає, що електромобіль має три дисплеї:

12,3-дюймовий екран приладової панелі;

17,7-дюймовий тачскрін по центру;

12,3-дюймовий сенсорний монітор перед пасажиром.

Всі дисплеї об’єднані в одну панель. Через це центральні повітроводи довелося замаскувати, а «фізичні» кнопки на кшталт запуску двигуна і аварійної світлової сигналізації перемістилися на центральний тунель.

Інші особливості медіа системи – тактильний зворотний зв'язок, вражаюча енергоозброєність (за роботу комплексу відповідають вісім процесорів і 24 гігабайти оперативної пам'яті) і інтегровані музичні сервіси.

Електроніка здатна самонавчатися, реагувати на жести водія та пасажирів, також є голосове управління.