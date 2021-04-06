В Україні анонсовано найрозкішніший електромобіль з рекордним запасом ходу

Восени в Україні має дебютувати представницький електромобіль від Mercedes, який матиме рекордний запас ходу

Восени 2021 року в Україні дебютує один з найдорожчих серійних електромобілів в світі. Мова йде про Mercedes EQS.

«Ми все ближче до, мабуть, найгучнішої події цього року в житті Mercedes-Benz - презентації електричного седану EQS. Другим гучним подією стане, звичайно ж, прем'єра в Україні. Сподіваюся, що без затримок і вже цієї осені в жовтні-листопаді», - повідомила Галина Пелех, менеджер з комунікацій в українському представництві Mercedes.

Найцікавіше те, що станом на 6 квітня ще не відбувся світовий дебют новинки, а українське представництво Mercedes вже анонсувало її в Україні.

Ціни на EQS – ані світові, ані, тим більш, українські – ще не оголошено. Але вже зрозуміло, що це буде, м’яко кажучи, недешевий електромобіль. Адже Mercedes позиціонує це авто як представницький седан рівня S-Class. Це буде перший серійний електромобіль в світі подібного рівня.

З точки зору ціни, скоріш за все, Mercedes EQS буде конкурувати з не менш люксовим електрокаром, який теж офіційно продається в Україні, - Porsche Taycan. До речі, нещодавно, «Главком.Техно» робив тест-драйв «Тайкана». Знайти його можна за цим посиланням.

Mercedes EQS

Що стосується EQS, судячи з попередньої інформації, електромобіль отримає рекордний запас ходу. За циклом WLTP – загальноєвропейський стандарт для тестування автомобілів – на одному заряді седан зможе проїжджати 770 кілометрів. Це більше, ніж будь-яка модель Tesla.

EQS підтримує зарядку змінним струмом потужністю до 22 кіловат (знадобиться докупити опціональний бортовий «зарядник») і постійним до 200. У другому випадку за 15 хвилин батарея наповниться енергією на 300 кілометрів пробігу.

Навігація електрокара навчена розраховувати споживання електроенергії і прокладати маршрут виходячи з безлічі параметрів. До уваги береться рельєф місцевості, навколишня температура, швидкість, необхідність в обігріві або охолодженні, температура на зарядних станціях, пробки та інше.

Mercedes EQS

Одною з головних фішок новинки стане мультимедійний комплекс. Він займатиме всю передню панель і складатиметься з трьох екранів: цифрової приладовою панелі, центрального екрану мультимедійної системи та окремого екрану для переднього пасажиру.

Більш детально про Mercedes EQS «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.