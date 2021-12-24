Названо найпопулярніші електромобілі в Європі у листопаді

Які електричні автомобілі найчастіше купують європейці: найпопулярніші моделі

Листопад 2021 року став ще одним рекордним місяцем для реєстрацій нових повністю електричних електромобілів в Європі. Про це свідчить статистика аналітичної компанії JATO Dynamics.

Серед інших виділяють Dacia Spring, Skoda Enyaq та Tesla Model Y, які займають лідируючі позиції на більшості ринків.

Загальний європейський рейтинг очолює електричний седан Tesla Model 3, який є найпопулярнішим електромобілем у світі.

Дві моделі Tesla є лідерами в семи країнах Європи:

Model 3 – у Великобританії, Швейцарії та Іспанії;

Model Y – у Бельгії, Норвегії, Португалії та Швеції.

Dacia Spring також демонструє відмінні результати. Вона є бестселером у Франції, Румунії, Угорщині та Литві.

Також цікаво, що Skoda Enyaq продається краще, ніж її двоюрідний брат Volkswagen ID.4. Це найпопулярніший електромобіль у Чехії, Нідерландах, Словаччині та Естонії.

ID.4 посідає перше місце у Данії та Словенії.

Інша електрична модель Volkswagen – ID.3 – є основним вибором покупців в Ірландії.

Ще один цікавий факт листопада – становище електромобілів стосовно загальної кількості проданих легкових автомобілів. Минулого місяця європейці зареєстрували майже 132,6 тис. електромобілів, що становить 15,5% від загальної кількості проданих машин.

Частка ринку електромобілів, як і раніше, є найвищою в Норвегії, де вона досягає майже 75% від загального обсягу продажів. Також відзначається значне зростання продажів у Нідерландах та Швеції – понад 25%, а наприкінці списку знаходяться Чехія та Кіпр.