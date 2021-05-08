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    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в квітні 2021 року

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    Найчастіше українці імпортують вживані Renault Megane - Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в квітні 2021 року
    Найчастіше українці імпортують вживані Renault Megane
    Фото з відкритих джерел

    Які вживані автомобілі найчастіше імпортували українці в квітні 2021 року

    У квітні 2021 року українці зареєстрували 38,8 тисяч уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 11% більше ніж в березні, повідомляє «Укравтопром».

    Частка вживаних іномарок склала 79,5% від усіх легкових автомобілів, що за місяць вперше зареєструвалися в Україні.

    Найпопулярнішим вживаним автомобілем квітня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2370 авто з пробігом цієї моделі.

    Другий результат у Volkswagen Golf. У квітні на українські номери перейшли 2015 машин цієї моделі.

    На третьому місці Volkswagen Passat – 1986 зареєстрованих авто.

    Продовжує список Skoda Octavia. Власниками цієї моделі стали 1845 українців.

    Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1508 одиниць.

    Всього з початку 2021 року українські номери отримали майже 126,5 тисяч вживаних машин, завезених з інших країн, що у чотири рази більше ніж нових легкових авто за той самий період.

    Раніше «Главком.Техно» розповідав про те, які вживані автомобілі ламаються найчастіше.

    Найбільш ненадійними виявилися 10-річні Kia Ceed з відсотком відмов вузлів і агрегатів 52,7%. Причому, як відзначають в ADAC, до трирічного віку такі автомобілі майже не турбують своїх власників, але потім поступово починають «хандрити».

    Теги: Skoda Octavia Volkswagen Renault
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