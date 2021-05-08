Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в квітні 2021 року

Які вживані автомобілі найчастіше імпортували українці в квітні 2021 року

У квітні 2021 року українці зареєстрували 38,8 тисяч уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 11% більше ніж в березні, повідомляє «Укравтопром».

Частка вживаних іномарок склала 79,5% від усіх легкових автомобілів, що за місяць вперше зареєструвалися в Україні.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем квітня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2370 авто з пробігом цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf. У квітні на українські номери перейшли 2015 машин цієї моделі.

На третьому місці Volkswagen Passat – 1986 зареєстрованих авто.

Продовжує список Skoda Octavia. Власниками цієї моделі стали 1845 українців.

Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1508 одиниць.

Всього з початку 2021 року українські номери отримали майже 126,5 тисяч вживаних машин, завезених з інших країн, що у чотири рази більше ніж нових легкових авто за той самий період.

Раніше «Главком.Техно» розповідав про те, які вживані автомобілі ламаються найчастіше.

Найбільш ненадійними виявилися 10-річні Kia Ceed з відсотком відмов вузлів і агрегатів 52,7%. Причому, як відзначають в ADAC, до трирічного віку такі автомобілі майже не турбують своїх власників, але потім поступово починають «хандрити».