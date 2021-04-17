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    Німці анонсували новий преміальний електромобіль

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    Зображення майбутнього електромобіля Audi - Німці анонсували новий преміальний електромобіль
    Зображення майбутнього електромобіля Audi
    Зображення з відкритих джерел

    Audi покаже новий люксовий електромобіль на автосалоні в Китаї

    Audi опублікувала зображення чергового електромобіля з лінійки e-tron, світова прем'єра якого відбудеться 19 квітня в рамках Шанхайського автосалону. Деталі майбутньої новинки автовиробник тримає в секреті.

    На представленому зображенні можна розглянути передню частину кузова майбутнього електрокара. Він отримає повністю закриту радіаторну решітку з чорною окантовкою і масивними металевими забірниками повітря.

    Також новинка відрізняється подовженим капотом, вузькою головною оптикою і двоколірними колісними дисками з гальмівними супортами червоного кольору.

    Зовні майбутній електромобіль віддалено нагадує спортивне купе e-tron GT. Однак опубліковане зображення не дає чіткого уявлення про те, який кузов отримає загадкова модель.

    Відомо, що компанія працювала над новою електричної архітектурою, яка ляже в основу майбутніх «зелених» універсалів, кросоверів, а також спортбека і позашляховиків марки. Не виключено, що прототип анонсованого e-tron побудують саме на цій платформі.

    Електричний седан Audi e-tron GT, який дебютував в 2021 році та побудований на одній платформі з Porsche Taycan
    Електричний седан Audi e-tron GT, який дебютував в 2021 році та побудований на одній платформі з Porsche Taycan

    Останній електромобіль, який презентувала Audi – це спортивний седан e-tron GT. Його побудовано на одній платформі з Porsche Taycan. Тест-драйв останнього ви можете знайти за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі Audi
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