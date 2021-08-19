  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Tesla з підбитим «крилом»: електромобіль став героєм курйозної аварії (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Tesla Model X зачепився дверьми за автобус - Tesla з підбитим «крилом»: електромобіль став героєм курйозної аварії (відео)
    Tesla Model X зачепився дверьми за автобус
    Скріншот з відео

    Водій електричного кросовера Tesla забув закрити задні двері та врізався ними в автобус

    У Лондоні зняли дивний інцидент з електрокаром Tesla Model X, який їхав з відкритими задніми дверима. На відміну від звичайних автомобілів, цей кросовер має специфічні задні двері, які в компанії називають «крилом сокола».

    Підняті задні двері Tesla Model X розбили скло автобуса справа - як раз в тому місці, де знаходиться водій. Але, судячи з усього, він не постраждав, як і водій «Тесли»: на щастя, електрокар пересувався з невеликою швидкістю. Розбивши скло, двері ще раз зачепили борт автобуса, після чого погнулися і опустилася.

    Як можна було забути закрити двері, незрозуміло. В такому випадку електроніка Model X виводить візуальні попередження на обидва дисплея в салоні, супроводжуючи їх звуковими сигналами.

    Крім цього, їхати в такому положенні можна тільки з низькою швидкістю - автомобіль не дасть розігнатися. Тому інцидент викликає питання про стан водія, якому вдалося проігнорувати всі сигнали, або ж про справність самої «Тесли».

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: Електромобілі Tesla кросовери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Tesla з підбитим «крилом»: електромобіль став героєм курйозної аварії (відео)