Tesla з підбитим «крилом»: електромобіль став героєм курйозної аварії (відео)

Водій електричного кросовера Tesla забув закрити задні двері та врізався ними в автобус

У Лондоні зняли дивний інцидент з електрокаром Tesla Model X, який їхав з відкритими задніми дверима. На відміну від звичайних автомобілів, цей кросовер має специфічні задні двері, які в компанії називають «крилом сокола».

Підняті задні двері Tesla Model X розбили скло автобуса справа - як раз в тому місці, де знаходиться водій. Але, судячи з усього, він не постраждав, як і водій «Тесли»: на щастя, електрокар пересувався з невеликою швидкістю. Розбивши скло, двері ще раз зачепили борт автобуса, після чого погнулися і опустилася.

Як можна було забути закрити двері, незрозуміло. В такому випадку електроніка Model X виводить візуальні попередження на обидва дисплея в салоні, супроводжуючи їх звуковими сигналами.

Крім цього, їхати в такому положенні можна тільки з низькою швидкістю - автомобіль не дасть розігнатися. Тому інцидент викликає питання про стан водія, якому вдалося проігнорувати всі сигнали, або ж про справність самої «Тесли».