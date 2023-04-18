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Постраждали 12 дітей: в Росії авто дитячого омбудсмена врізалось у шкільний автобус

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Постраждали 12 дітей: в Росії авто дитячого омбудсмена врізалось у шкільний автобус

Від зіткнення машини тувинського дитячого омбудсмена зі шкільним автобусом постраждали  діти

Шкільний автобус протаранили автомобілем, що належить уповноваженій з прав дитини в Республіці Тіва Сайзане Товуу. Про це повідомив Telegram-канал Short.

За кермом транспортного засобу був мировий суддя Улуг-Хемського району Юрій Товуу та, як припускає ресурс, чоловік дитячого омбудсмена.  Повідомляється, що наслідок зіткнення автомобіля дитячого омбудсмена у Туві та шкільного автобуса постраждали 12 дітей.

Аварія сталася автотрасою Р-257 недалеко від Кизила. Чорна Toyota Camry виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася в лоб з «газеллю», в якій знаходилося 16 школярів.  Повідомляється, що в момент аварії за кермом автомобіля, що протаранив шкільний автобус, знаходиться суддя Улуг-Хемського району Юрій Товуу. Після зіткнення він спробував втекти з місця ДТП, проте поліція швидко затримала його.

Сама Сайзана Товуу у розмові з журналістами відмовилася давати будь які коментарі та розкривати обставини того, що сталося. Так само вчинили і в адміністрації уряду Республіки Тива.

У публікації стверджується, що власником машини, яка порушила правила дорожнього руху, є уповноважений з прав дитини в Тиві Сайзана Товуу. Вона подала у відставку зі своєї посади наприкінці березня після ще одного великого скандалу з трьома старшокласниками, які 10 днів ґвалтували 10-річного хлопчика у тувинському селі О-Шина Тес-Хемського району. Скандал спалахнув дуже великий і дійшов аж до Держдуми.

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Теги: машини суддя скандал Telegram поліція чоловік автобус правила

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