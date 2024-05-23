Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу звертає увагу на наслідки нових правил
Норма закону, яка забороняє бізнесу переміщувати автотранспорт у іншу область без відмітки з ТЦК, створює величезне навантаження на бізнес, і завдасть великої шкоди реальному сектору економіки. Таке переконання висловив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.
«Законом обмежується пересування транспорту за межі області, де зареєстрований транспортний засіб, і особливо це стосується комерційних транспортних засобів. Чи нанесе це шкоду? Звичайно, бо це спричинить розрив логістичних ланцюгів. Ну як це так? Машини ж пересуваються з області в область, перевозять продукти, сировину, людей і т.ін. Це буде величезне навантаження на реальний сектор економіки, особливо на компанії, які забезпечують ці ланцюги», – зауважив Соболь.
Водночас він констатував, що непродумані державні рішення вже призвели до численних втрат у економіці, адже все більше підприємств передусім зацікавлені у своєму виживанні, а не у виконанні законів.
«Помилок стає тільки більше, і вони ще глибші. Ми наносимо нищівних ударів економіці і реальному сектору, і це справжня гра на виживання. В процесі виживання не стоїть взагалі мова про якусь мораль, етику і все інше. Тому бізнес будуть переховувати автівки і буде переховувати персонал. Бо це – питання виживання. А коли стоїть питання виживання, то питання моралі і громадянського обов’язку не стоїть. Стоїть питання вижити», – резюмував Соболь.
Як відомо, згідно з новим законом про посилення мобілізації, громадяни та бізнес більше не зможуть вільно розпоряджатися автомобілями, що перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК), та переміщувати їх за межі області. Закон передбачає, що ТЦК отримають дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку.
Крім того, для керівників підприємств введуть частковий наряд на передачу транспортних засобів. Нагадаємо, ромадяни та бізнес більше не можуть переміщувати автомобілі, які перебувають на військовому обліку у ТЦК, за межі України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним чи фізичним особам, здавати в оренду, надавати їх як предмет застави.
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