Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт

Згідно з новим законом про посилення мобілізації, громадяни та бізнес більше не зможуть вільно розпоряджатися автомобілями, що перебувають на військовому обліку

Голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу звертає увагу на наслідки нових правил

Норма закону, яка забороняє бізнесу переміщувати автотранспорт у іншу область без відмітки з ТЦК, створює величезне навантаження на бізнес, і завдасть великої шкоди реальному сектору економіки. Таке переконання висловив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

«Законом обмежується пересування транспорту за межі області, де зареєстрований транспортний засіб, і особливо це стосується комерційних транспортних засобів. Чи нанесе це шкоду? Звичайно, бо це спричинить розрив логістичних ланцюгів. Ну як це так? Машини ж пересуваються з області в область, перевозять продукти, сировину, людей і т.ін. Це буде величезне навантаження на реальний сектор економіки, особливо на компанії, які забезпечують ці ланцюги», – зауважив Соболь.

Водночас він констатував, що непродумані державні рішення вже призвели до численних втрат у економіці, адже все більше підприємств передусім зацікавлені у своєму виживанні, а не у виконанні законів.

«Помилок стає тільки більше, і вони ще глибші. Ми наносимо нищівних ударів економіці і реальному сектору, і це справжня гра на виживання. В процесі виживання не стоїть взагалі мова про якусь мораль, етику і все інше. Тому бізнес будуть переховувати автівки і буде переховувати персонал. Бо це – питання виживання. А коли стоїть питання виживання, то питання моралі і громадянського обов’язку не стоїть. Стоїть питання вижити», – резюмував Соболь.

Як відомо, згідно з новим законом про посилення мобілізації, громадяни та бізнес більше не зможуть вільно розпоряджатися автомобілями, що перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК), та переміщувати їх за межі області. Закон передбачає, що ТЦК отримають дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку.

Крім того, для керівників підприємств введуть частковий наряд на передачу транспортних засобів. Нагадаємо, ромадяни та бізнес більше не можуть переміщувати автомобілі, які перебувають на військовому обліку у ТЦК, за межі України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним чи фізичним особам, здавати в оренду, надавати їх як предмет застави.