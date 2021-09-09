Паркуватися заборонено: популярний в Україні електрокар перелякав американців

На одній з автостоянок в США заборонили паркуватися електромобілям Chevrolet Bolt

У США на деяких стоянках забороняють паркуватися Chevrolet Bolt. В Україні це один з найпопулярніших електромобілів

Chevrolet Bolt – один з найпопулярніших електромобілів в Україні – став справжньою страшилкою для американців. Через випадки несподіваного займання батареї, «Болту» навіть заборонили паркуватися на деяких стоянках.

Так, залишати Bolt заборонили на одній з автостоянок Сан-Франциско. Фотографію з відповідним оголошенням на паркінгу опублікував користувач Reddit.

«Для безпеки клієнтів: Електромобілям Chevrolet Bolt строго заборонена стоянка на цьому об'єкті. Дякуємо за розуміння!», – йдеться в оголошенні.

Електромобілям Chevrolet Bolt строго заборонена стоянка на цьому об'єкті

Займання «Болтів» пов’язано з дефектом акумуляторів. Через це General Motors навіть зупинило виробництво автомобіля і почала відкликати моделі 2017-2019 років.

Проте такі дії компанії все одно не змогли заспокоїти деяких людей. Заборона паркування у Сан-Франциско може бути лише єдиним випадком, але можливо з часом виявиться більше таких оголошень. Тим більш, що експерти дають невтішні прогнози: електромобілі займатимуться все частіше.

Проте проблема займання стосується не лише «Болтів». Не менше проблем і з іншими моделями електромобілів. Наприклад, нещодавно Tesla зруйнувала гараж пенсіонера. А до цього електромобіль цієї ж марки зайнявся прямо під час руху.