Названо найпопулярніші електромобілі в Україні за останні шість років

Nissan Leaf - найпопулярніший електромобіль в Україні / Фото з відкритих джерел

Які моделі електричних автомобілів українці купували найчастіше з 2015 року?

З 2015 року українці придбали 27 732 електрокари. Серед найпопулярніших брендів — Nissan, Tesla та Chevrolet, повідомляє Opendatabot.

У топі вподобань українцв — електромобілі Nissan. Зокрема, першість виборола модель Nissan Leaf — 13 656 авто саме цієї моделі. Загалом в Україні налічують 13 766 електричних Nissan.

На другому місці за популярністю — електромобілі Tesla, їх у країні 4 326. Із них:

Model S — 1 866;

Model 3 — 1 552;

Model Х — 851.

Третє місце посідають електромобілі Chevrolet, їх 1 458. Найпопулярніша модель — Bolt EV. Українці придбали 1 300 таких автомобілів.

Цікаво, що більшість електричних авто — а саме 26 206 — було придбано й ввезено за кордону. Решту купили вже на території України.

Популяризації електричних авто посприяли митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат-годину. Таким чином, навіть для автівок із потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.

Крім того, після ввезення авто слід сплатити збір до Пенсійного фонду — його розмір коливатиметься від 3% до 5% від митної вартості авто.

До того ж власники електрокарів не платять податок за користування дорогами — адже цю суму закладено у вартість палива, яке таким авто не потрібне.