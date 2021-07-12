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    Названо найпопулярніші електромобілі в Україні за останні шість років

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    Nissan Leaf - найпопулярніший електромобіль в Україні / Фото з відкритих джерел - Названо найпопулярніші електромобілі в Україні за останні шість років
    Nissan Leaf - найпопулярніший електромобіль в Україні / Фото з відкритих джерел

    Які моделі електричних автомобілів українці купували найчастіше з 2015 року?

    З 2015 року українці придбали 27 732 електрокари. Серед найпопулярніших брендів — Nissan, Tesla та Chevrolet, повідомляє Opendatabot.

    У топі вподобань українцв — електромобілі Nissan. Зокрема, першість виборола модель Nissan Leaf — 13 656 авто саме цієї моделі. Загалом в Україні налічують 13 766 електричних Nissan.

    На другому місці за популярністю — електромобілі Tesla, їх у країні 4 326. Із них:

    • Model S — 1 866;
    • Model 3 — 1 552;
    • Model Х — 851.

    Третє місце посідають електромобілі Chevrolet, їх 1 458. Найпопулярніша модель — Bolt EV. Українці придбали 1 300 таких автомобілів.

    Цікаво, що більшість електричних авто — а саме 26 206 — було придбано й ввезено за кордону. Решту купили вже на території України.

    Популяризації електричних авто посприяли митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат-годину. Таким чином, навіть для автівок із потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.

    Крім того, після ввезення авто слід сплатити збір до Пенсійного фонду — його розмір коливатиметься від 3% до 5% від митної вартості авто.

    До того ж власники електрокарів не платять податок за користування дорогами — адже цю суму закладено у вартість палива, яке таким авто не потрібне.

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    Теги: Електромобілі Tesla Nissan Leaf
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    Названо найпопулярніші електромобілі в Україні за останні шість років