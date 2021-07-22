Названо регіони України, в яких купують найбільше автомобілів

Які регіони України лідирують за кількістю проданих автомобілів у першому півріччі 2021 року

За підсумками першого півріччя 2021 року продажі автомобілів в Україні збільшилися на 32%. Про це свідчить статистика видання Auto-Consulting.

Проте позитивну динаміку показали не всі області. Наприклад, у Чернівецькій області за пів року продажі навпаки впали на 3%. А в деяких областях – Тернопільській, Кіровоградській та Вінницькій – зростання було мінімальним.

Більше третини всіх продажів в січні-червні припало на Київ. Це понад 17 тисяч нових легкових авто. Мінімальний показник за Чернівецькою областю – 0,6% всеукраїнських продажів або трохи більше 300 авто за 6 місяців.

П’ятірка лідерів за об’ємами продажів у 2021 році виглядає наступним чином:

Київ;

Дніпропетровська область;

Харківська область;

Одеська область;

Запорізька область.

В Києві цього року було зростання продажів на 47%. Саме столичні продажі задавали тренд всьому ринку. У Дніпропетровській області зафіксовано зростання 32%, у Харківській – 26%, в Одеській – 38%.