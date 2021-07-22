Названо регіони України, в яких купують найбільше автомобілів
Які регіони України лідирують за кількістю проданих автомобілів у першому півріччі 2021 року
За підсумками першого півріччя 2021 року продажі автомобілів в Україні збільшилися на 32%. Про це свідчить статистика видання Auto-Consulting.
Проте позитивну динаміку показали не всі області. Наприклад, у Чернівецькій області за пів року продажі навпаки впали на 3%. А в деяких областях – Тернопільській, Кіровоградській та Вінницькій – зростання було мінімальним.
Більше третини всіх продажів в січні-червні припало на Київ. Це понад 17 тисяч нових легкових авто. Мінімальний показник за Чернівецькою областю – 0,6% всеукраїнських продажів або трохи більше 300 авто за 6 місяців.
П’ятірка лідерів за об’ємами продажів у 2021 році виглядає наступним чином:
- Київ;
- Дніпропетровська область;
- Харківська область;
- Одеська область;
- Запорізька область.
В Києві цього року було зростання продажів на 47%. Саме столичні продажі задавали тренд всьому ринку. У Дніпропетровській області зафіксовано зростання 32%, у Харківській – 26%, в Одеській – 38%.
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