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    Названо регіони України, в яких купують найбільше автомобілів

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    Toyota RAV4 - найпопулярніший автомобіль в Україні - Названо регіони України, в яких купують найбільше автомобілів
    Toyota RAV4 - найпопулярніший автомобіль в Україні
    Фото: Toyota

    Які регіони України лідирують за кількістю проданих автомобілів у першому півріччі 2021 року

    За підсумками першого півріччя 2021 року продажі автомобілів в Україні збільшилися на 32%. Про це свідчить статистика видання Auto-Consulting.

    Проте позитивну динаміку показали не всі області. Наприклад, у Чернівецькій області за пів року продажі навпаки впали на 3%. А в деяких областях – Тернопільській, Кіровоградській та Вінницькій – зростання було мінімальним.

    Більше третини всіх продажів в січні-червні припало на Київ. Це понад 17 тисяч нових легкових авто. Мінімальний показник за Чернівецькою областю – 0,6% всеукраїнських продажів або трохи більше 300 авто за 6 місяців.

    П’ятірка лідерів за об’ємами продажів у 2021 році виглядає наступним чином:

    • Київ;
    • Дніпропетровська область;
    • Харківська область;
    • Одеська область;
    • Запорізька область.

    В Києві цього року було зростання продажів на 47%. Саме столичні продажі задавали тренд всьому ринку. У Дніпропетровській області зафіксовано зростання 32%, у Харківській – 26%, в Одеській – 38%.

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    Названо регіони України, в яких купують найбільше автомобілів