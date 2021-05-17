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    Популярні в Україні кросовери можуть стати дефіцитом

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    Nissan Qashqai - один з найпопулярніших кросоверів в Україні - Популярні в Україні кросовери можуть стати дефіцитом
    Nissan Qashqai - один з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Фото: Nissan

    Виробник популярних в Україні кросоверів змушений скорочувати виробництво

    Дві моделі популярних в Україні кросоверів можуть стати дефіцитом. А можливо навіть на деякий час зникнуть з продажу. Мова йде про два кросовери від Nissan: Qashqai та X-Trail.

    Дефіцит автомобілів японського виробника може виникнути через те, що Nissan змушений скорочувати виробництво. За прогнозом глави компанії Макото Учіда, в 2021 році Nissan випустить на півмільйона автомобілів менше, ніж було заплановано. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNBC.

    Причина падіння виробництва – нестача напівпровідників. З цією ж проблемою також зіткнулися такі компанії, як Honda, Toyota та Stellantis. До складу останнього входять такі концерни, як PSA та Fiat-Chrysler. Тож дефіцит може не обмежитися лише автомобілями Nissan.

    Глава «Ніссану» зазначив, що компанія постійно робить кроки, щоб спробувати повернути збірку машин в колишнє русло. Однак крім дефіциту деталей вона зіткнулася з ще однією проблемою: зростанням вартості сировини, який також впливає на темпи виробництва.

    В Україні Qashqai та X-Trail є найпопулярнішими моделями Nissan. Також цього року на вітчизняному ринку стартували офіційні продажі одного з найпопулярніших електромобілів в світі Nissan Leaf. Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Теги: Nissan Qashqai Nissan Leaf Nissan X-Trail
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