Популярний в Україні автомобіль пройшов «лосиний» тест

Новий Sandero Stepway пройшов випробування на керованість

Журналісти іспанського видання km77 провели, так званий, «лосиний» тест нового Sandero в модифікації Stepway від румунського виробника Dacia. В Україні ця модель продається під брендом Renault та входить в «десятку» вітчизняних бестселерів. Щоправда, в нашій країні поки що пропонується автомобіль попереднього покоління.

«Лосиний» тест є одним з найскладніших випробувань для автомобілів. Під час заїздів фахівці досліджують керованість транспорту в випадках, коли несподівано виникає перешкода.

Піддослідна модель має проїхати по заданій траєкторії, зробити різкі маневри, не збивши розставлені на трасі конуси.

З першої ж спроби Sandero Stepway успішно проїхав трасу на швидкості 73 кілометри на годину, не збивши жодного конуса. Однак на швидкостях в 78 і 80 кілометрів на годину автомобілю не вдалося «чисто» завершити «лосиний» тест через недостатню керованість.

Фінальним випробуванням кросовера стала класична «змійка». Іспанські фахівці залишися задоволеними результатом слалому кросовера, який без будь-яких проблем проїхав трасу.

Експерти відзначили, що електронні помічники Sandero Stepway допомагали автомобілю при різких перебудовах, проте не заважали водієві направляти кросовер в потрібну сторону.

За результатами «лосиного» тесту журналісти заявили, що новий Sandero Stepway передбачувано реагував на різкі маневри, при цьому водій кросовера не відчував проблем під час руху.

Цікаво, що нещодавно Sandero Stepway також пройшов тест не безпеку від Euro NCAP. І результати виявилися, м’яко кажучи, посередніми. Детальніше про це – за посиланням.