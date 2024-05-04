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У Британії оскаржено законопроєкт про депортатцію нелегальних мігрантів до Руанди

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Британії оскаржено законопроєкт про депортатцію нелегальних мігрантів до Руанди
Верховний суд визнав позов прийнятним для розгляду, тож початок слухань у цій справі заплановано на початок червня
фото з відкритих джерел

Профспілки вважають, що їм наказуватимуть ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини у контексті закону про депортацію

Верховний суд Великої Британії розгляне новий позов проти ухваленого законопроєкту щодо депортації нелегальних мігрантів до Руанди. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що профспілка FDA, яка об’єднує британських держслужбовців вищої та середньої ланки, подала позов проти остаточно затвердженого парламентом країни законопроєкту.

Члени профспілки побоюються, що їм наказуватимуть ігнорувати критичні рішення Європейського суду з прав людини у контексті закону про депортацію шукачів притулку до Руанди.

Верховний суд визнав такий позов прийнятним для розгляду, тож початок слухань у цій справі заплановано на початок червня.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 23 квітня, Палата лордів схвалила британський урядовий законопроєкт про висилку нелегальних мігрантів у Руанду. Тож тепер законопроєкт стане законом.

В країні залишається чимало критиків ідеї цього механізму, які заявляють, що ця модель аморальна та може порушувати міжнародне право, що може знову створити проблеми для Британії. Ріші Сунак вже заявляв, що не дозволить іноземним судам заблокувати плани, та що Сполучене Королівство навіть готове розглядати вихід з Європейського суду з прав людини. 

До слова, Британія розпочала переговори з чотирма країнами, які можуть приймати нелегальних мігрантів, що висилаються з королівства. Як пише газета The Times, посилаючись на документи британського МЗС, що потрапили в її розпорядження, діалог з цього питання ведеться з Вірменією, Ботсваною, Кот-д'Івуаром і Коста-Рікою.

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Теги: профспілка документи Велика Британія модель Ріші Сунак законопроєкт

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