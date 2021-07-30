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    Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів

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    Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic - Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів
    Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic
    Фото: Mercedes-Benz

    Німецька Mercedes презентувала броньовану версію лімузина S-Class. В компанії запевняють, що це найбільш захищений люксовий автомобіль у світі

    Новий Mercedes-Benz S-Class отримав броньовану версію S 680 Guard 4Matic. Як стверджують в компанії, це найбільш захищений люксовий автомобіль з існуючих: у нього максимальний рівень балістичного захисту для легкових машин стандарту VPAM VR10, який передбачає установку 10-шарового скла і броню завтовшки до 23 міліметрів.

    Заявлено, що такому S-Class не страшні обстріл бронебійно-запалювальними кулями зі снайперської гвинтівки і автомата Калашникова.

    Седан «взутий» в особливі покришки Michelin PAX з технологією run-flat: навіть на пошкоджених колесах автомобіль проїде не менше 30 кілометрів.С

    Серед інших корисних опцій:

    • система пожежогасіння;
    • вбудований бак із киснем, який забезпечує автономну подачу повітря в салон в екстрених випадках;
    • флагштоки і спецсигнали.

    Серед доопрацювань згадуються посилена підвіска і оновлена трансмісія.

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    Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів
    Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів
    Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів
    Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів
    Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів
    Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів
    Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів

    На виготовлення одного броньованого S 680 Guard 4Matic потрібен 51 день.

    Під капотом – 6-літровий двигун, який видає 612 кінських сил. З таким двигуном броньований S-Class вагою 4,3 тонни здатен розвинути швидкість 190 кілометрів на годину.

    Час розгону до «сотні» не повідомляють. Попередній S 600 Guard з водієм і майже повним паливним баком важив 4 160 кілограмів і розганявся до «сотні» за 7,7 секунди.

    На вибір запропоновано версії з чотирма і п'ятьма посадковими місцями і, вперше, S 680 Guard доступний із системою повного приводу 4Matic.

    У Німеччині новинку оцінили в 547 тисяч євро.

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    Теги: Mercedes Mercedes-Benz S-Class
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    Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів