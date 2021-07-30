Презентовано найбезпечніший люксовий автомобіль, який не боїться обстрілів

Німецька Mercedes презентувала броньовану версію лімузина S-Class. В компанії запевняють, що це найбільш захищений люксовий автомобіль у світі

Новий Mercedes-Benz S-Class отримав броньовану версію S 680 Guard 4Matic. Як стверджують в компанії, це найбільш захищений люксовий автомобіль з існуючих: у нього максимальний рівень балістичного захисту для легкових машин стандарту VPAM VR10, який передбачає установку 10-шарового скла і броню завтовшки до 23 міліметрів.

Заявлено, що такому S-Class не страшні обстріл бронебійно-запалювальними кулями зі снайперської гвинтівки і автомата Калашникова.

Седан «взутий» в особливі покришки Michelin PAX з технологією run-flat: навіть на пошкоджених колесах автомобіль проїде не менше 30 кілометрів.С

Серед інших корисних опцій:

система пожежогасіння;

вбудований бак із киснем, який забезпечує автономну подачу повітря в салон в екстрених випадках;

флагштоки і спецсигнали.

Серед доопрацювань згадуються посилена підвіска і оновлена трансмісія.

На виготовлення одного броньованого S 680 Guard 4Matic потрібен 51 день.

Під капотом – 6-літровий двигун, який видає 612 кінських сил. З таким двигуном броньований S-Class вагою 4,3 тонни здатен розвинути швидкість 190 кілометрів на годину.

Час розгону до «сотні» не повідомляють. Попередній S 600 Guard з водієм і майже повним паливним баком важив 4 160 кілограмів і розганявся до «сотні» за 7,7 секунди.

На вибір запропоновано версії з чотирма і п'ятьма посадковими місцями і, вперше, S 680 Guard доступний із системою повного приводу 4Matic.

У Німеччині новинку оцінили в 547 тисяч євро.