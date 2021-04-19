  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Nissan X-Trail 2021 модельного року - Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Nissan X-Trail 2021 модельного року
    Фото з відкритих джерел

    Nissan показав нове покоління X-Trail – одного з найпопулярніших кросоверів в Україні

    Японський Nissan показав нове покоління X-Trail – кросовера, який є одним з бестселерів в Україні. У автомобіля з’явиться гібридна версія. Але чи буде вона доступна на українському ринку – питання відкрите.

    У гібридного X-Trail електромотор розташовано на передній осі, а бензиновий двигун працює як генератор електроенергії. Характеристики такої установки Nissan поки не розкриває, хоча європейці вже знайомі з нею по новому Qashqai, який комплектується 157-сильним турбодвигуном і електромотором потужністю 190 кінських сил.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні
    Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні

    Для кросовера нового покоління заявлені:

    • проекційний дисплей – 10,8 дюйма;
    • дюймова віртуальна панель приладів – 12,3 дюйма;
    • трьохзонний клімат-контроль;
    • бездротова зарядка для смартфона;
    • підігрів всіх сидінь;
    • система напівавтономного водіння.

    До складу останньої входить адаптивний круїз-контроль, асистент руху в заторах та система утримання в смузі руху.

    Продажі новинки почнуться з Китаю, де X-Trail з'явиться у другій половині 2021 року. До Європи кросовер добереться влітку 2022 року. Пізніше модель чекають і в Україні.

    X-Trail – це далеко не єдина цікава новинка від Nissan, на яку чекають в Україні. Цього року у вітчизняних дилерів також з’явиться новий Juke та електромобіль Leaf. А до кінця 2021-го може також дебютувати електричний кросовер Nissan Ariya.

    Які електромобілі з’являться в Україні цього року, дивиться за цим посиланням.

    Теги: Nissan X-Trail
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies