Презентовано нове покоління одного з найпопулярніших кросоверів в Україні

Nissan показав нове покоління X-Trail – одного з найпопулярніших кросоверів в Україні

Японський Nissan показав нове покоління X-Trail – кросовера, який є одним з бестселерів в Україні. У автомобіля з’явиться гібридна версія. Але чи буде вона доступна на українському ринку – питання відкрите.

У гібридного X-Trail електромотор розташовано на передній осі, а бензиновий двигун працює як генератор електроенергії. Характеристики такої установки Nissan поки не розкриває, хоча європейці вже знайомі з нею по новому Qashqai, який комплектується 157-сильним турбодвигуном і електромотором потужністю 190 кінських сил.

Для кросовера нового покоління заявлені:

проекційний дисплей – 10,8 дюйма;

дюймова віртуальна панель приладів – 12,3 дюйма;

трьохзонний клімат-контроль;

бездротова зарядка для смартфона;

підігрів всіх сидінь;

система напівавтономного водіння.

До складу останньої входить адаптивний круїз-контроль, асистент руху в заторах та система утримання в смузі руху.

Продажі новинки почнуться з Китаю, де X-Trail з'явиться у другій половині 2021 року. До Європи кросовер добереться влітку 2022 року. Пізніше модель чекають і в Україні.

X-Trail – це далеко не єдина цікава новинка від Nissan, на яку чекають в Україні. Цього року у вітчизняних дилерів також з’явиться новий Juke та електромобіль Leaf. А до кінця 2021-го може також дебютувати електричний кросовер Nissan Ariya.

Які електромобілі з’являться в Україні цього року, дивиться за цим посиланням.