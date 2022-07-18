Відсьогодні закрито пропускний пункт на кордоні з Польщею: деталі

На 10 діб припиняється пропуск пасажирського транспорту в напрямку виїзду з України

Прикордонний пункт пропуску Корчова-Краковець на кордоні України та Польщі не працюватиме на пропуск пасажирського транспорту протягом 10 днів. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

«Державна прикордонна служба України інформує, що з понеділка, 18 липня цього року в пункті пропуску Корчова-Краковець на 10 діб припиняється пропуск пасажирського транспорту в напрямку виїзду з України. Це пов'язано з проведенням робіт з модернізації», – йдеться у повідомленні.

На сайті Львівської ОВА уточнюється, що упродовж десяти днів споруджуватимуть захисний павільйон. Обмеження не стосуються вантажівок.

Пункт пропуску «Краковець-Корчова» після модернізації відкрили 20 червня. Тут збільшили кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Також на пункті пропуску збільшили кількість прикордонників та митників. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі. Планується, що пропускна спроможність буде збільшена щонайменше на 50%.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повернулися з 1 липня.