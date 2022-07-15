Польща збільшила кількість вакансій для українок: які пропозиції та зарплати

У червні на 20% більше жінок шукали роботу порівняно з травнем

У Польщі через «високий сезон» тричі виросла кількість вакансій для жінок. Так само зростає зацікавленість українських біженок роботою. В червні на 20% більше жінок шукали роботу порівняно з травнем. Одна з причин – економічна: жінки починають усвідомлювати, що мусять працювати, якщо хочуть залишитися в Польщі. Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal.

Із початком туристичного сезону жінки з України усе частіше обирають роботу в сфері обслуговування – готелях, кафе та ресторанах. Без знання польської мови і досвіду вони можуть розраховувати на роботу помічниць на кухні або покоївок. В місяць їх зарплата складає 2800-3300 злотих на руки (17,1 -20,2 тис.грн).

Влітку на 25-30% зросла кількість вакансій на підприємствах харчової промисловості – рибзаводах та м'ясокомбінатах, де жінки можуть отримати 3300-3500 злотих на місяць (20,2-21,4 тис.грн).

Із закінченням літнього сезону кількість вакансій у HoReCa та сільському господарстві для жінок зменшиться, проте з серпня більше пропозицій роботи з'явиться у логістиці (зарплата – 2800-3000 злотих), а з жовтня – на підприємствах легкої промисловості та виготовленні електроніки (2900-3500 злотих), адже ці галузі починають завчасно готуватися до зимових свят, нарощуючи виробництво. З цієї самої причини восени спостерігається стабільно високий попит на роботу для жінок на підприємствах харчової промисловості.

«Ще залишається проблема ротації серед жінок, які приїхали до Польщі через війну. Більшість із них до лютого не були на заробітках і тому вони можуть міняти протягом першого місяця роботу, поки не знайдуть ту, яка їм подобається. Про те, що жінки почали активніше цікавитися роботою свідчить і той факт, що вони стали обирати вакансії, які раніше були «чоловічими». На початку червня ми відкрили школу карщиків, щоби жінки мали змогу отримати професію операторів автозавантажувачів на підприємствах логістики. Спочатку зацікавлення з боку жінок не було. Проте зараз на третьому наборі жінки почали йти вчитися на карлиць», – переконує директорка Департаменту рекрутації агенції працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

За словами експертки, українські біженки в Польщі також працевлаштовуються на висококваліфіковану роботу – у міжнародні компанії, де потрібне знання англійської мови. Зарплата для таких фахівців у Польщі стартує від 4 тис. злотих. Частина українських жінок вчать польську мову, щоби працювати за фахом чи претендувати на іншу висококваліфіковану роботу.

За інформацією Міністерства родини й соціальної політики Польщі з майже 1,2 млн біженців з України, яким надано польський ідентифікаційний номер PESEL, понад 500 тис. є працездатного віку. Станом на 23 травня працевлаштувалися 252 тис. з них, більшість із них – жінки.

Нагадаємо, Польща створила портал із вакансіями для українців.

Раніше польські урядовці стикнулися з рядом проблем у працевлаштуванні українських біженців. Більшість з українців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче.

До слова, найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали у сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій.

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