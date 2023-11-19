Рада розглядає нові штрафи для водіїв: що варто знати

Народний депутат розповів про низку законопроєктів, які стосуватимуться водіїв

В Україні можуть збільшитися штрафи для водіїв. Крім того, може з’явитися відповідальність за дії, які нині не вважаються порушенням. Народний депутат і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко розповів про законодавчі ініціативи, які зараз розглядаються в парламенті, передає Auto24.

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Штрафні бали за порушення ПДР

На думку парламентарів, система балів за порушення правил дорожнього руху має спонукати водіїв менше порушувати. Повернення подібної системи (навіть в електронному вигляді), на перший погляд, як каже нардеп, здається логічним кроком.

«Проте варто зважати, що не всі водії проїжджають за певний проміжок часу однакову кількість кілометрів. У людини, яка їздить на машині лише на дачу на вихідних, і у таксиста, який намотує по 300 кілометрів за день, вірогідність скоєння порушень буде різною. Тож і ліміт порушень повинен бути різним», – зазначив Крейденко.

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Таким чином, штрафні бали збільшують корупційні ризики з боку правоохоронців.

Штраф за перевищення швидкості

Народні депутати пропонують прибрати штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів. Натомість залишиться буде 1700 грн за понад 50 км.

«Це обмеження діє як на вузеньких вуличках, так і на шосе та проспектах, які мають по три або чотири смуги руху в одному напрямку, розділені відбійниками та не мають наземних пішохідних переходів. Рухатись такими дорогами зі швидкістю 50 км/год не зовсім логічно і діючі 20 кілометрів «люфту» нівелюють це обмеження. Звичайно, на таких дорогах можна поставити відповідні знаки, але місцева влада зазвичай не поспішає це робити (подібна практика поширена лише в кількох містах України)», – йдеться в повідомленні.

Штраф за гучний вихлоп

Через повномасштабну війну українці лякаються гучних звуків. Тож, на думку Крейденка, має з’явитися відповідальність за гучний вихлоп.

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«У Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт. За перевищення рівня шуму пропонується встановити санкцію у фіксованому розмірі – 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн), а у випадку повторності – 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн) з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців», – розповів нардеп.

Заборона дрифту

Випадків дрифту на дорогах нині вкрай мало, однак законопроєкт про їх повну заборону вже зареєстровано у Раді.

«Він передбачає штрафи 8500 грн за перший випадок. Якщо водія помітять на дрифті вдруге протягом року, він отримає 17000 грн штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами терміном від шести місяців до одного року», – розповів посадовець.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 20 жовтня вніс зміни до Правил дорожнього руху.

До слова, Патрульна поліція звернулася до водіїв із попередженням у зв'язку з настанням холодів. Зокрема, їх попросили уважно перевіряти свої автівки, тому що під ними можуть ховатись тварини.