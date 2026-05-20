Головна Техно Авто
search button user button menu button

Україна оновила правила міжнародних автобусних перевезень: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна оновила правила міжнародних автобусних перевезень: деталі
Оновлення порядку автобусних перевезень має зробити правила зрозумілими для бізнесу і наближеними до стандартів ЄС
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зміни передбачають встановлення чітких строків розгляду заявок, посилення контролю за виконанням рейсів тощо

Міністерство розвитку громад та територій оновило правила міжнародних автобусних перевезень. Зокрема, змінено строки розгляду заяв в онлайн-кабінеті перевізника та посилено контроль за фактичним виконанням маршрутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Урядовець зазначив, що зміни є частиною системної реформи із запуску онлайн-кабінету перевізника та цифровізації процедур у сфері міжнародних перевезень. За його словами, наразі через електронний сервіс вже відкрито та продовжено понад 400 міжнародних маршрутів.

Зокрема, змінилися чіткі строки розгляду заяв через онлайн-кабінет перевізника: до 30 календарних днів на відкриття, зміну, продовження або закриття міжнародного маршруту. Після погодження маршруту з іноземною стороною рішення ухвалюється протягом 10 календарних днів, а дозвіл видається перевізнику протягом пʼяти робочих днів. Перевізники матимуть до 20 днів на виправлення документів через онлайн-кабінет.

Також визначено ⁠нові строки погодження з іншими країнами: до шести місяців – із суміжними, до 12 – з іншими.

Оновлено й норми ⁠контролю реального виконання маршрутів: перевізник має виконувати не менше 30% рейсів за 12 місяців, інакше маршрут не буде продовжено. Крім того, міністерство оновило строки запуску маршруту: до 90 днів з моменту отримання дозволу.

Усі процеси відбуваються через онлайн-кабінет перевізника.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників. Йдеться про перевезення для вантажівок за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту – це багатосторонні дозволи, які дають можливість перевозити товари між понад 40 країнами.

Читайте також:

Теги: автобус Олексій Кулеба перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі всіх юних пасажирів евакуйовано у безпечне місце
Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми
3 травня, 11:55
Зазначається, що ремонти доріг стартували у лютому і тривають із випередженням графіка
Основні ремонтні роботи на міжнародних автошляхах завершено – Мінрозвитку
1 травня, 16:34
Черга на виплати формується автоматично
Житло для переселенців із ТОТ: в Україні стартує бронювання коштів за ваучерами «єВідновлення»
1 травня, 13:33
Окрему увагу міністр Кулеба приділив темпам відбудови у столичному регіоні
Понад 450 тис. родин отримали житло: Кулеба назвав ключові цифри відбудови
29 квiтня, 12:05
Перші вагони зі сотні, замовленої торік у Крюківського вагонобудівного заводу
«Укрзалізниця» отримала нові пасажирські вагони вітчизняного виробництва
27 квiтня, 16:01
В Колумбії внаслідок теракту вибухнув автобус: є загиблі
В Колумбії внаслідок теракту вибухнув автобус: є загиблі
26 квiтня, 03:59
Колишній сортувальний центр пошти у Львові було продано за 462 млн грн
«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі
24 квiтня, 11:40
Кулеба: Це означає перехід до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації
Україна і ЄС провели перше з 2022 року засідання спільного авіаційного комітету
22 квiтня, 21:32
Автобус врізався в групу людей, з’їхав у кювет і перекинувся
У Болгарії пасажирський автобус в'їхав у групу українців: є жертви
22 квiтня, 13:00

Авто

Україна оновила правила міжнародних автобусних перевезень: деталі
Україна оновила правила міжнародних автобусних перевезень: деталі
Поліція забрала авто у водіїв BMW та Range Rover після агресивної їзди Києвом
Поліція забрала авто у водіїв BMW та Range Rover після агресивної їзди Києвом
Спорткари та «геліки» в минулому? Mercedes-Benz готовий вийти на ринок оборонного виробництва
Спорткари та «геліки» в минулому? Mercedes-Benz готовий вийти на ринок оборонного виробництва
Tesla офіційно припинила виробництво своїх флагманських електромобілів: на чому зосередиться нині
Tesla офіційно припинила виробництво своїх флагманських електромобілів: на чому зосередиться нині
Кадилак Трампа курсує Пекіном: що відомо про суперавтівку першої особи Сполучених Штатів (фото, відео)
Кадилак Трампа курсує Пекіном: що відомо про суперавтівку першої особи Сполучених Штатів (фото, відео)
Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про «транспортний безвіз»
Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про «транспортний безвіз»

Новини

В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
18 травня, 17:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua