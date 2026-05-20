Україна оновила правила міжнародних автобусних перевезень: деталі

Оновлення порядку автобусних перевезень має зробити правила зрозумілими для бізнесу і наближеними до стандартів ЄС

Зміни передбачають встановлення чітких строків розгляду заявок, посилення контролю за виконанням рейсів тощо

Міністерство розвитку громад та територій оновило правила міжнародних автобусних перевезень. Зокрема, змінено строки розгляду заяв в онлайн-кабінеті перевізника та посилено контроль за фактичним виконанням маршрутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Урядовець зазначив, що зміни є частиною системної реформи із запуску онлайн-кабінету перевізника та цифровізації процедур у сфері міжнародних перевезень. За його словами, наразі через електронний сервіс вже відкрито та продовжено понад 400 міжнародних маршрутів.

Зокрема, змінилися чіткі строки розгляду заяв через онлайн-кабінет перевізника: до 30 календарних днів на відкриття, зміну, продовження або закриття міжнародного маршруту. Після погодження маршруту з іноземною стороною рішення ухвалюється протягом 10 календарних днів, а дозвіл видається перевізнику протягом пʼяти робочих днів. Перевізники матимуть до 20 днів на виправлення документів через онлайн-кабінет.

Також визначено ⁠нові строки погодження з іншими країнами: до шести місяців – із суміжними, до 12 – з іншими.

Оновлено й норми ⁠контролю реального виконання маршрутів: перевізник має виконувати не менше 30% рейсів за 12 місяців, інакше маршрут не буде продовжено. Крім того, міністерство оновило строки запуску маршруту: до 90 днів з моменту отримання дозволу.

Усі процеси відбуваються через онлайн-кабінет перевізника.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників. Йдеться про перевезення для вантажівок за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту – це багатосторонні дозволи, які дають можливість перевозити товари між понад 40 країнами.