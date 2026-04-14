Суперавіаносець США застряг у нескінченній місії: подробиці

glavcom.ua
Лариса Голуб
Найбільший атомний авіаносець ВМС США «Джеральд Р. Форд»
Американський авіаносець іде на історичний максимум у морі

Найновіший та найтехнологічніший атомний авіаносець Сполучених Штатів Америки – «Джеральд Р. Форд» – готується встановити рекорд найтривалішого розгортання в сучасній історії американського флоту. Станом на цей тиждень корабель перебуває в поході вже 294 дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Повідомляється, що з моменту виходу з бази Норфолк у червні 2025 року авіаносець продемонстрував безпрецедентну мобільність. Місія розпочалася в Північному морі, де екіпаж брав участь у масштабних навчаннях НАТО в Арктичному регіоні разом із флотом Норвегії та іншими союзниками.

Згодом зона відповідальності авіаносної ударної групи розширилася на інші стратегічні райони, що вимагало постійної присутності для забезпечення стабільності та стримування потенційних загроз.

Так, згодом корабель перейшов до Середземного моря, а пізніше – до Карибського басейну для участі в антинаркотичній операції «Південний спис»  Там він також був залучений до операції «Абсолютна рішучість», під час якої американські сили провели резонансні дії проти керівництва Венесуели.

У 2026 році авіаносець знову повернули до Середземного моря для участі в операції «Епічна лють», спрямованій проти Ірану.

Експерти прогнозують, що загальна тривалість місії перетне позначку у 300 днів. Це наблизить авіаносець до абсолютного історичного рекорду часів війни у В'єтнамі, який встановив авіаносець «Мідвей».

«Главком» писав, що екіпаж найбільшого у світі американського авіаносця зіткнувся з масштабними технічними проблемами санітарної системи під час переходу до Близького Сходу. За інформацією видання, на кораблі засмітилася значна частина з приблизно 650 туалетів, через що моряки щодня займаються їх прочищенням і ремонтом. Попри це, проблеми не вплинули на здатність авіаносця виконувати бойові завдання.

Раніше зазначалось, що новітній американський атомний авіаносець перетнув Гібралтарську протоку, завершивши перехід через Атлантику. Поява корабля в акваторії Середземного моря викликала значний резонанс серед військових аналітиків, які прогнозують його подальші завдання на тлі загострення глобальних конфліктів.

