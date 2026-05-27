Uklon почав тестувати безпілотне таксі

На території аеропорту «Бориспіль» компанія Uklon представила перше в Україні пілотне тестування технології дистанційного керування авто в реальному часі

Сервіс виклику таксі Uklon вперше публічно продемонстрував в Україні технологію дистанційного керування транспортом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора компанії Сергія Гришкова.

За словами Гришкова, ринок автономного транспорту у світі розвивається швидкими темпами. Такі компанії, як Waymo, Baidu Apollo Go та WeRide, вже здійснюють сотні тисяч комерційних поїздок щотижня. За прогнозами, до 2035 року обсяг світового ринку автономного транспорту може сягнути $2 трлн.

Зазначається, що можливості таких технологій не обмежуються роботаксі. Автономні системи можуть використовуватися у логістиці, промисловості, будівництві та інших сферах, де присутність людини може бути небезпечною.

Як зазначив гендиректор компанії, для України технологія може мати окреме значення у сферах розмінування територій та відновлення інфраструктури. Як повідомляється розвиток автономного транспорту потребує тісної співпраці бізнесу та держави.

«Україна має реальний потенціал стати регіональним хабом розвитку автономного транспорту. Таланти є, мотивація є, унікальний досвід є, а міжнародні інвестори шукають ринки, де технологія може розвиватися швидко і з державною підтримкою», – зазначив він.

До слова, американська компанія Joby Aviation провела демонстраційні польоти своїх електричних аеротаксі у небі Нью-Йорка. Йдеться про перші випробування літальних апаратів з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), які компанія провела між двома пунктами у місті.

Аеротаксі являє собою електричний літальний апарат, що за конструкцією нагадує великий дрон. Він здатен перевозити до п’яти осіб, включаючи пілота. Під час зльоту апарат піднімається вертикально, як гелікоптер, після чого частина пропелерів змінює положення і забезпечує горизонтальний рух.