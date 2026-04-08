Трирічний борець із Київщини Леон Козаченко встановив унікальний рекорд

У Київській області зафіксували непересічне спортивне досягнення: трирічного Леона Козаченка офіційно визнано наймолодшим борцем із греко-римської боротьби в країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.

Рекорд було зафіксовано у Гатненській громаді під час Всеукраїнського дитячого благодійного турніру з греко-римської боротьби пам’яті Романа Колісніченка.

фото: Київська обласна державна адміністрація

Керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова повідомила, що Леон народився на початку повномасштабного вторгнення в багатодітній родині переселенців з Миколаївщини, які попри всі виклики війни зуміли виховати в синові справжнього борця.

«Цей рекорд ламає стереотипи про вік у великому спорті. А особливо, в греко-римській боротьбі – де на першому плані не лише сила м’язів, а дисципліна, координація та характер. Леон в такому ранньому віці виконує всі поставлені перед ним завдання: віджимання, переворот, планку, прес, підтягування на канаті, присідання, стійку на голові біля стінки і багато іншого, а головне на тренування ходить з задоволенням, стабільно має багато спортивних друзів та перші перемоги в змаганнях», – повідомила Вєтрова.

Майбутній олімпійський чемпіон Леон Козаченко фото: Лана Вєтрова

За даними КМДА, Леон Козаченко у свої 3 роки і 11 місяців присвятив греко-римській боротьбі половину свого життя. Під керівництвом тренера Максима Скрипника та його наставника Дмитра Пікалова він займається класичною боротьбою вже півтора року.

Нагадаємо, чотирирічний житель Одеси Давид Дулогло встановив рекорд України – за одну годину і п'ять хвилин хлопчик здійснив 1150 присідань. Давид став наймолодшою дитиною, яка виконала таку серію присідань у режимі non-stop.