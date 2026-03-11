Головна Техно Авто
search button user button menu button

Сервісні центри МВС призупинили роботу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сервісні центри МВС призупинили роботу
Про відновлення роботи сервісних центрів МВС повідомиться пізніше
фото: hsc.gov.ua

МВС: Просимо з розумінням поставитися до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності

Сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання послуг. Причина – позапланові технічні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

«У зв’язку з позаплановими технічними роботами тимчасово призупинено надання послуг у сервісних центрах МВС. Просимо з розумінням поставитися до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

МВС додає: «Про відновлення роботи сервісних центрів МВС повідомимо додатково на наших офіційних сторінках у соціальних мережах».

Як повідомляє кореспондент «Главкома», сервісні центри МВС призупинили роботу ще зранку.

Нагадаємо, в Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. «Папір не врятує: водіїв без електронної страховки штрафуватимуть автоматично», – мережею знову ширять старий фейк», – наголошує МВС.

До слова, придбання автомобіля через електронні аукціони стає дедалі популярнішим способом зекономити, проте процедура реєстрації таких авто має свої підводні камені. Головний сервісний центр МВС оприлюднив важливе роз’яснення для нових власників транспортних засобів, які раніше мали борги, арешти або інші обтяження.

Зауважимо, що з 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також:

Теги: МВС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Укриття збудують за кошти від програми ЄС з підтримки України
У шести областях України з’являться нові укриття для лікарень та дитсадків – голова МВС
12 лютого, 20:02
Ростислав Шурма заявляв, що перебуває в Німеччині та не планує повертатися
Ексзаступника керівника Банкової Шурму та його брата оголошено в розшук
13 лютого, 12:51
Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за 60 хвилин до початку занять
Уряд посилює охорону в закладах освіти через нові загрози: що зміниться
16 лютого, 19:28
Клименко уточнив, що затримання стало результатом спільної операції поліції та СБУ
Теракт у Львові: Зеленський розповів подробиці затримання ймовірної виконавиці
22 лютого, 11:08
7 лютого 2023 року парламент України призначив Ігоря Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ
Зеленський нагородив Клименка
25 лютого, 19:10
МВС заявляє, що мережею знову ширять старий фейк
Водіїв без електронної страховки штрафуватимуть? МВС спростувало чутки
6 березня, 07:47

Авто

Сервісні центри МВС призупинили роботу
Сервісні центри МВС призупинили роботу
Роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW
Роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW
Водіїв без електронної страховки штрафуватимуть? МВС спростувало чутки
Водіїв без електронної страховки штрафуватимуть? МВС спростувало чутки
Колапс із дорогами після зими. Уряд представив план порятунку
Колапс із дорогами після зими. Уряд представив план порятунку
«Це світова проблема». Голова «Нафтогазу» пояснив причину паливної кризи
«Це світова проблема». Голова «Нафтогазу» пояснив причину паливної кризи
Україна має запаси пального лише на кілька тижнів. Експерт пояснив, чи буде дефіцит
Україна має запаси пального лише на кілька тижнів. Експерт пояснив, чи буде дефіцит

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua