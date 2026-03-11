Про відновлення роботи сервісних центрів МВС повідомиться пізніше

МВС: Просимо з розумінням поставитися до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності

Сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання послуг. Причина – позапланові технічні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

«У зв’язку з позаплановими технічними роботами тимчасово призупинено надання послуг у сервісних центрах МВС. Просимо з розумінням поставитися до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

МВС додає: «Про відновлення роботи сервісних центрів МВС повідомимо додатково на наших офіційних сторінках у соціальних мережах».

Як повідомляє кореспондент «Главкома», сервісні центри МВС призупинили роботу ще зранку.

Нагадаємо, в Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. «Папір не врятує: водіїв без електронної страховки штрафуватимуть автоматично», – мережею знову ширять старий фейк», – наголошує МВС.

До слова, придбання автомобіля через електронні аукціони стає дедалі популярнішим способом зекономити, проте процедура реєстрації таких авто має свої підводні камені. Головний сервісний центр МВС оприлюднив важливе роз’яснення для нових власників транспортних засобів, які раніше мали борги, арешти або інші обтяження.

Зауважимо, що з 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.