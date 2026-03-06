Головна Техно Авто
Водіїв без електронної страховки штрафуватимуть? МВС спростувало чутки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Водіїв без електронної страховки штрафуватимуть? МВС спростувало чутки
МВС заявляє, що мережею знову ширять старий фейк
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення

В Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

«Папір не врятує: водіїв без електронної страховки штрафуватимуть автоматично», – мережею знову ширять старий фейк», – наголошує МВС.

За даними Міністерства, ця інформація не відповідає дійсності:

  • Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення. Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, де необхідно передбачити можливість фіксації саме відсутності «страховки».
  • Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення. Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше.

«Проте, вказане порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше. Тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека. А ще завжди краще посилатися на офіційні джерела, а не на яскраві заголовки для хайпу», – наголошує МВС.

Нагадаємо, Україна переходить на європейські стандарти праці та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Нові правила наберуть чинності з 26 липня 2026 року. 

Зауважимо, що з 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

