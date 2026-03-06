Водіїв без електронної страховки штрафуватимуть? МВС спростувало чутки

Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення

В Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

«Папір не врятує: водіїв без електронної страховки штрафуватимуть автоматично», – мережею знову ширять старий фейк», – наголошує МВС.

За даними Міністерства, ця інформація не відповідає дійсності:

Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення. Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, де необхідно передбачити можливість фіксації саме відсутності «страховки».

Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення. Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше.

«Проте, вказане порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше. Тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека. А ще завжди краще посилатися на офіційні джерела, а не на яскраві заголовки для хайпу», – наголошує МВС.

Нагадаємо, Україна переходить на європейські стандарти праці та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Нові правила наберуть чинності з 26 липня 2026 року.

Зауважимо, що з 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.