Колапс із дорогами після зими. Уряд представив план порятунку

На ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками наради з урядом 5 березня, повідомляє кореспондент «Главкома».

Деталі фінансування та структуру витрат розкрила очільниця уряду Юлія Свириденко. За словами прем’єр-міністерки, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.

«Дійсно, серйозна сума, але є державна програма у Міністерстві розвитку безпосередньо, передбачена державним бюджетом 2026 року – це 12,6 млрд грн. Є те, що ми, як уряд, готові виділити з резервного фонду. Це буде щонайменше 10 млрд грн, які ми будемо виділяти саме на відповідне будівництво і на ремонт», – зазначила Свириденко.

Окремим пунктом фінансування прифронтових доріг стане бюджет Міністерства оборони. Наразі уряд спільно з Міноборони, Генштабом та МОЗ затверджує перелік пріоритетних шляхів, оскільки вони є евакуаційними.

Свириденко зауважила, що цей перелік погоджується. За її словами, вчора було ухвалено протокольні рішення про виділення перших 3 млрд грн, решта коштів виділятиметься «по мірі необхідності».

«Наша задача максимально швидко здійснити цей ремонт, тому що ми всі пересуваємося цими дорогами, і очевидно, що це серйозна задача. Плюс є у нас державні гарантії і ми будемо працювати з нашим українським банком. Ми вважаємо, що там достатній кредитний фінансовий ресурс для того, щоб допомогти нам, як державі, впоратися з викликами, які перед нами стоять», – заявила голова уряду.

Щодо міжнародної підтримки, зокрема програми Ukraine Facility або інших європейських фондів, Свириденко пояснила, що наразі прямих сигналів від партнерів щодо фінансування саме дорожньої галузі немає.

«Тут задача наша, домашня – виконати і прийняти ці закони і постанови для того, щоб отримати необхідне фінансування», – підкреслила міністерка.

Нагадаємо, одна з головних доріг країни – автошлях М05 «Київ – Одеса» – у критичному стані. Водії масово скаржаться, що дорога більше нагадує «місячний пейзаж», ніж міжнародну магістраль. На окремих ділянках видно численні глибокі вибоїни, які подекуди сягають 30 сантиметрів. У соцмережах публікують відео з Одещини, Кіровоградщини, Черкащини та Київщини – регіонів, якими проходить траса.