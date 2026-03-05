Україна має запаси пального лише на кілька тижнів. Експерт пояснив, чи буде дефіцит

У Європі стратегічні резерви розраховані приблизно на 90 днів

В Україні запаси пального значно менші, ніж у країнах Європи. Якщо європейські держави мають резерви приблизно на три місяці, то українські мережі АЗС у середньому зберігають пальне лише на кілька тижнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна.

За його словами, наразі в Україні немає проблем із фізичною наявністю пального. Більшість обсягів уже законтрактовані і перебувають у дорозі. «У тому, що пальне буде, сумнівів у експертів немає. Воно вже законтрактоване. Воно фізично їде в Україну. Обсягів достатньо. Проблема зараз не в наявності ресурсу, а в ціні та невизначеності», – зазначив Куюн.

Експерт підкреслив, що ціни на пальне зростають не лише в Україні, а й на світових ринках. «І насправді ціна буде змінюватися. І змінюється вже вона не тільки у нас, вона змінюється всюди, в світі, в Штатах, в Європі», – пояснив він.

Куюн зазначив, що головна відмінність між Україною та країнами Європи полягає у наявності стратегічних запасів пального. «В Європі є запас пального на 90 днів. Для них, якщо все буде зовсім погано, вони будуть розкривати свої запаси», – сказав він.

В Україні, за словами експерта, створювати великі запаси складно через війну. «Кожен резервуар – це мішень. Ніхто сьогодні зберігати пальний не хоче і не буде, тому що це небезпечно», – пояснив Куюн.

За його словами, у середньому українські мережі автозаправних станцій тримають запаси приблизно на два тижні. «У нас в середньому мережа тримає пального десь на два тижні. Бензину, я думаю, десь на тиждень», – зазначив він.

Водночас експерт застеріг від паніки на ринку. «Чого реально варто боятися, так це паніки. Повторення 22-го року, коли ворог вирішив залишити нас без пального», – сказав Куюн.

До слова, Європа зіткнулася з новими ризиками під час підготовки до наступної зими, оскільки конфлікт на Близькому Сході порушив постачання зрідженого природного газу і спричинив різке зростання цін на енергоресурси.