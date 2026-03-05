Головна Техно Авто
Україна має запаси пального лише на кілька тижнів. Експерт пояснив, чи буде дефіцит

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Україна має запаси пального лише на кілька тижнів. Експерт пояснив, чи буде дефіцит
Україна не може накопичувати великі запаси пального через війну
фото: glavcom.ua

У Європі стратегічні резерви розраховані приблизно на 90 днів

В Україні запаси пального значно менші, ніж у країнах Європи. Якщо європейські держави мають резерви приблизно на три місяці, то українські мережі АЗС у середньому зберігають пальне лише на кілька тижнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна.

За його словами, наразі в Україні немає проблем із фізичною наявністю пального. Більшість обсягів уже законтрактовані і перебувають у дорозі. «У тому, що пальне буде, сумнівів у експертів немає. Воно вже законтрактоване. Воно фізично їде в Україну. Обсягів достатньо. Проблема зараз не в наявності ресурсу, а в ціні та невизначеності», – зазначив Куюн.

Експерт підкреслив, що ціни на пальне зростають не лише в Україні, а й на світових ринках. «І насправді ціна буде змінюватися. І змінюється вже вона не тільки у нас, вона змінюється всюди, в світі, в Штатах, в Європі», – пояснив він.

Куюн зазначив, що головна відмінність між Україною та країнами Європи полягає у наявності стратегічних запасів пального. «В Європі є запас пального на 90 днів. Для них, якщо все буде зовсім погано, вони будуть розкривати свої запаси», – сказав він.

В Україні, за словами експерта, створювати великі запаси складно через війну. «Кожен резервуар – це мішень. Ніхто сьогодні зберігати пальний не хоче і не буде, тому що це небезпечно», – пояснив Куюн.

За його словами, у середньому українські мережі автозаправних станцій тримають запаси приблизно на два тижні. «У нас в середньому мережа тримає пального десь на два тижні. Бензину, я думаю, десь на тиждень», – зазначив він.

Водночас експерт застеріг від паніки на ринку. «Чого реально варто боятися, так це паніки. Повторення 22-го року, коли ворог вирішив залишити нас без пального», – сказав Куюн.

«Главком» розповів, які ціни на АЗС станом на 5 березня. 

До слова, Європа зіткнулася з новими ризиками під час підготовки до наступної зими, оскільки конфлікт на Близькому Сході порушив постачання зрідженого природного газу і спричинив різке зростання цін на енергоресурси. 

Теги: Енергодар бензин газ нафта пальне Європа енергетика

