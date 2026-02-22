Теракт у Львові: Зеленський розповів подробиці затримання ймовірної виконавиці

На Львівщині відбулася спільна операція МВС та СБУ

Правоохоронні органи України звітують про значний прогрес у розслідуванні кривавого теракту, що стався сьогодні вночі у Львові. У результаті злагоджених дій поліції та Служби безпеки України встановлено та затримано жінку, яку підозрюють у скоєнні вибухів, що призвели до загибелі поліцейської та масового поранення людей. Про деталі затримання та стан постраждалих повідомив президент України Володимир Зеленський та очільник МВС Ігор Клименко, пише «Главком».

Володимир Зеленський підтвердив затримання підозрюваної та висловив глибокі співчуття родині загиблої патрульної.

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Двадцять п’ять людей поранено, одна людина загинула. Мої співчуття рідним... Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає» – заявив президент.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що затримання стало результатом спільної операції поліції та СБУ. Наразі тривають оперативні заходи для встановлення інших осіб, які могли бути причетні до організації або сприяння цьому злочину. Слідство розглядає версію про наявність спільників.

⚡️Правоохоронці затримали імовірну виконавицю вибуху у Львові, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко



За його словами, її затримали у районному центрі.



«Ми зробили все можливе і неможливе, що встановити тих, хто цей теракт скоїв», – зазначив Клименко. pic.twitter.com/gzNjLbdKmd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 22, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Відомо, що правоохоронці спрацювали максимально швидко у справі про нічний вибух, що забрав життя молодої поліцейської. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання жінки, яку підозрюють у безпосередньому виконанні терористичного акту.

За словами Ігоря Клименка, ймовірну терористку вдалося вистежити та затримати не у самому Львові, а в одному з районних центрів області.

Нагадаємо, що внаслідок подвійної детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька та отримали поранення ще 24 людини.

Вікторія була родом із Волині, проте частину життя провела на півдні – разом із батьками вона переїхала до Херсона. Своє покликання дівчина знайшла у захисті правопорядку: закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Як відомо, Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Трагедія розгорнулася близько 00:30 у центрі міста. На спецлінію 102 надійшов виклик про проникнення невідомих до магазину на вулиці Данилишина.

«Внаслідок вибухів загинула поліцейська, поранено ще 24 людини», – зазначили правоохоронці.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один.