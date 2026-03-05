Головна Техно Авто
В Україні запрацюють нові комплекси автофіксації порушень ПДР: список доріг

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В Україні запрацюють нові комплекси автофіксації порушень ПДР: список доріг
Загальна кількість комплексів автофіксації порушень ПДР буде 377
фото: патрульна поліція Вінницької області

Повний перелік розташування нових комплексів автофіксації

З 6 березня на автомобільних дорогах України запрацюють ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає «Главком».

35 із комплексів встановлять у нових місцях, а два прилади відновлять роботу.

Розташування нових комплексів автофіксації

Бровари:

  • перехр. вул. Київська – вул. Героїв України – вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
  • перехр. вул. Київська – вул. Героїв України – вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок);
  • перехр. вул. Київська – вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
  • перехр. вул. Київська – вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок).

Обухів:

  • вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).

Вишгород:

  • перехр. вул. Шолуденка – вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова);
  • перехр. просп. Шевченка – вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська).

Біла Церква:

  • бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса);
  • просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності);
  • просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова).

Київська область:

  • 23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
  • 23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
  • 39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);
  • 38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ).

Вінниця:

  • вул. В'ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська);
  • перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи).

Чорноморськ:

перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16-47).

Золотоноша:

  • вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна).

Чернігів:

  • перехрестя просп. Миру – вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка).

Чернігівська область:

  • 125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик).

Волинська область:

  • 82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).

Житомирська область:

  • 228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ).
  • Івано-Франківська область:
  • 89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан);
  • 56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло);
  • 176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия);
  • 321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця).

Львівська область:

  • 10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь);
  • 532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам'янопіль);
  • 137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький);
  • 56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа);
  • 24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
  • 151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова);
  • 584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
  • 10 км+165 автодороги Т-14–16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія);
  • 645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий).

Одеська область:

  • 141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);
  • 142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені).

Нагадаємо, Україна переходить на європейські стандарти праці та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Нові правила наберуть чинності з 26 липня 2026 року. 

