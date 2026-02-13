Головна Країна Кримінал
Ексзаступника керівника Банкової Шурму та його брата оголошено в розшук

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ростислав Шурма заявляв, що перебуває в Німеччині та не планує повертатися
фото: Офіс президента

НАБУ підозрює їх у розкраданні коштів за «зеленим» тарифом на тимчасово окупованій території Запорізької області

Ексзаступника голови Офісу президента Ростислава Шурму та його брата Олега оголошено у розшук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Варто зазначити, що датою зникнення обох братів вказано 12 лютого 2026 року. Їх підозрюють за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Як відомо, у справі Ростислава Шурми Національне антикорупційне бюро розслідує факти розкрадання коштів за «зеленим» тарифом на тимчасово окупованій території Запорізької області. Сума збитків складає 141,3 млн грн. Протягом липня 2022 року-червня 2023 року компанії «Нацпрод», КД Енерджі 2» і «Відновлювальна енергія Запоріжжя», які контролюються родиною Шурми, отримали кошти від  держпідприємства «Гарантований покупець» за начебто поставлену електроенергію в Об’єднану енергетичною системою України. Однак виробничі потужності цих підприємств (сонячні електростанції) розташовані на територіях Малобілозерської сільської тергромади і Дніпрорудненської міської тергромади, з лютого-березня 2022 року опинилися під контролем російських окупантів.

Також антикорупційні органи отримали доступ до переписки ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми. Зокрема, 1 березня 2022 року у чаті у месенджері Telegram він дав доручення особі, яка виконувала функції головного виконавчого директора групи компаній родини Шурми (мовою оригіналу): «Приглядывай пожалуйста за всеми предприятиями. Не только солнце и стройки… Можешь всем сказать, что до окончания военного времени я тебя назначил старшим. Если у кого то возникнут вопросы по подчиненности».

Як повідомляв «Главком», на початку вересня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента. Пізніше посадовець залишив країну. Востаннє журналісти відшукали Ростислава з братом Олегом в Австрії.

Крім того, 30 січня НАБУ викликало на допити Ростислава та Олега Шурми на допити як підозрюваних.

Варто зазначити, що раніше Ростислав Шурма заперечував усі звинувачення, заявлявши, що лише регулятор та оператор системи передачі «Укренерго» має повноваження встановлювати підключення електростанцій до об'єднаної енергосистеми України. Згодом він заявляв, що нібито готовий працювати зі слідством, однак дистанційно.

