«Це світова проблема». Голова «Нафтогазу» пояснив паливну кризу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
В Україні здорожчав бензин і дизель після ескалації на Близькому Сході
фото: glavcom.ua

Сергій Корецький спростував чутки про те, що ціни на пальне в Україні зросли на 10 грн

Стрімке зростання цін на пальне торкнулося не лише України, але й всього світу. Водночас Україні не варто перейматися з приводу постачання нафтопродуктів. Про це розповів голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький на пресбрифінгу за підсумками робочої наради президента України, премʼєр-міністра України і Кабміну, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Сергія Корецького зростання цін на пальне – це світова проблема. «По-перше, це проблема не тільки українська, а європейська, я б навіть сказав світова. На 10 грн ціна на заправках не виросла, це не відповідає дійсності. Індикативно – це на 6 грн було підняття. Основна і ключова задача, як у всіх європейських країн, так і в України, безумовно – це уникнути будь-яких перебоїв з постачанням. З цього приводу є чітке розуміння, тому що є глобальні світові збої логістичних ланцюгів», – сказав Сергій Корецький.

Голова «Нафтогазу» зазначив, що ціни на бензин зросли не лише в Україні, а й по всьому світу. «Щодо ціни: ціна виросла на світових майданчиках. Це об'єктивна реальність. «Укрнафта», як державна компанія, буде флюгером для справедливої ціни в цей кризовий період і до мінімуму зменшить націнку будь-яку, яка тільки дозволяє покривати витрати для того, щоби плавно і спокійно пройти цей складний період. Усі гравці ринку бачать ріст реалізації», – додав Сергій Корецький.

Голова «Нафтогазу» пояснив, що подібні кризи відбувалися й під час пандемії коронавірусу, й на початку війни в Україні. «Це досягає свого піку, потім іде падіння. Тому компанії всі працюють для диверсифікації каналів поставок», – зазначив Корецький.

Сергій Корецький заспокоїв українців, зауваживши, що не варто панікувати через ймовірні проблеми з постачанням пального. «В Україні – одна з найдиверсифікованіших мереж поставок з різних джерел, різними видами транспорту. Тому не бачимо ніяких панічних настроїв з приводу постачання нафтопродуктів. Ми вважаємо, що це такий шоковий панічний настрій. Він також мине, тому що всі закуплять і вже не буде вільних каністр. З цього приводу проблем ніяких немає», – сказав голова  «Нафтогазу».

Також повідомлялося, Володимир Зеленстький заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців. 

Нагадаємо, на українських автозаправках зафіксували зростання цін на пальне щонайменше на 1-2 гривні. Подорожчання відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на світові нафтові ринки.

Згодом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до керівництва Антимонопольного комітету України через ситуацію на паливному ринку. Причиною стали різкі коливання цін на пальне. За словами Гетманцева, він направив відповідне звернення до голови Антимонопольного комітету.

Теги: криза ціни бензин пальне нафтопродукти Нафтогаз України

