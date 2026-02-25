Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський нагородив Клименка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський нагородив Клименка
7 лютого 2023 року парламент України призначив Ігоря Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ
фото: МВС

Президент підписав указ №201/2026

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №201/2026.

«За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові постановляю: у Міністерстві внутрішніх справ України нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Клименка Ігоря Володимировича – міністра внутрішніх справ України», – йдеться в указі.

Зауважимо, що 7 лютого 2023 року парламент України призначив Ігоря Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ.

Клименко навчався у Харківському військовому університеті, закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». До системи МВС Клименко потрапив у 1998 році. На початках проходив службу на посадах психолога та керівника центру практичної психології Департаменту кадрового забезпечення у Харківській області. Згодом захистив дисертацію на здобуття статусу кандидата психологічних наук і доктора психологічних наук. Деякий час перебував у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС в Косові.

З 2011 року Клименко перебував на посадах заступника і начальника управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення МВС. У 2015 році очолив аналогічний департамент в новоствореній Нацполіції, біля витоків якої стояло ще міністерство під керівництвом Арсена Авакова. А далі вже йшов по кар’єрних сходинках у цій структурі: обіймав посаду заступника голови Нацполіції Сергія Князєва, а в 2019 році дослужився до її керівника.

Теги: Ігор Клименко МВС Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Секретар РНБО зустрінеться з представниками Трампа 26 лютого
Умєров зустрінеться з американськими посадовцями: Зеленський повідомив деталі
Сьогодні, 11:09
2 тис. дітей вдалося повернути додому з-під контролю РФ в межах ініціативи Bring Kids Back UA
Зеленський повідомив, скільки дітей вдалося повернути з російської неволі
17 лютого, 18:00
Прем’єр-міністр Угорщини назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою»
Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт
14 лютого, 17:44
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
13 лютого, 21:07
Президент України Володимир Зеленський: для Трампа мир між Україною та РФ – питання політичної перемоги
Зеленський пояснив, чому припинення війни вигідне Трампу
13 лютого, 08:55
Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
4 лютого, 21:20
Особливу увагу лідери приділили посиленню української енергетичної стійкості
Україна отримає від Франції генератори – президент
28 сiчня, 20:24
Іван Марчук не вірить, що за життя держава відкриє музей його імені: «Музей – марево, міраж, фата моргана»
На руїнах Музею Івана Марчука. Що обіцяла українська влада і куди зникли гроші? Культурний фронт
27 сiчня, 10:00
Анна Мамчур продовжила службу загиблого вибухотехніка Олександра Мамчура
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
27 сiчня, 09:53

Політика

Зеленський нагородив Клименка
Зеленський нагородив Клименка
Півненко, Мережко та Прокопенко. Зеленський підписав укази про присвоєння військових звань
Півненко, Мережко та Прокопенко. Зеленський підписав укази про присвоєння військових звань
Президент присвоїв звання Герой України військовим Сил безпеки та оборони
Президент присвоїв звання Герой України військовим Сил безпеки та оборони
Канада оголосила про новий внесок на підтримку енергетики України
Канада оголосила про новий внесок на підтримку енергетики України
Переговори у Женеві: президент повідомив, які питання обговорюватимуть делегації
Переговори у Женеві: президент повідомив, які питання обговорюватимуть делегації
Польський дипломат назвав українські міста, які його здивували під час війни
Польський дипломат назвав українські міста, які його здивували під час війни

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua