Зеленський нагородив Клименка

Президент підписав указ №201/2026

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №201/2026.

«За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові постановляю: у Міністерстві внутрішніх справ України нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Клименка Ігоря Володимировича – міністра внутрішніх справ України», – йдеться в указі.

Зауважимо, що 7 лютого 2023 року парламент України призначив Ігоря Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ.

Клименко навчався у Харківському військовому університеті, закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». До системи МВС Клименко потрапив у 1998 році. На початках проходив службу на посадах психолога та керівника центру практичної психології Департаменту кадрового забезпечення у Харківській області. Згодом захистив дисертацію на здобуття статусу кандидата психологічних наук і доктора психологічних наук. Деякий час перебував у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС в Косові.

З 2011 року Клименко перебував на посадах заступника і начальника управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення МВС. У 2015 році очолив аналогічний департамент в новоствореній Нацполіції, біля витоків якої стояло ще міністерство під керівництвом Арсена Авакова. А далі вже йшов по кар’єрних сходинках у цій структурі: обіймав посаду заступника голови Нацполіції Сергія Князєва, а в 2019 році дослужився до її керівника.