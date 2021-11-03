  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)

    Шведський електричний кросовер став бестселером в Україні - Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електричний кросовер став бестселером в Україні
    Фото: Volvo

    У жовтні найбільш продаваним електромобілем в Україні стала модель зі Швеції

    Жовтень в Україні закінчився зростанням продажів нових електромобілів. За даними «Інституту досліджень авторинку», минулого місяця українці купили 135 електричних авто. Це майже на 35% більше ніж минулого року.

    Але найцікавіше те, що жовтневим бестселером став електрокар, який зовсім недавно тільки-но презентували в Україні. Мова йде про шведський кросовер Volvo XC40 Recharge. У жовтні українському офісу Volvo вдалося продати 23 таких автомобіля.

    В Україні ціни на XC40 Recharge стартують з 1,6 млн грн. М’яко кажучи, недешево, але це цілком нормальна ціна для електромобілів. Тим більш, що Volvo позиціонує себе як преміальний бренд.

    Кросовер має електричну силову установку, яка здатна видавати більше 400 кінських сил та 660 Нм обертального моменту.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)
    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)

    Установка живіться від батареї ємністю 78 кіловат-годин. Вона забезпечує запас ходу, за циклом WLTP, на рівні 400 кілометрів, що є далеко не рекордним показником для сучасних електромобілів.

    Наприклад, нещодавно презентований електричний седан Lucid Air здатен проїжджати, щонайменш, вдвічі більше. Детально про нього «Главком» розповідав у матеріалі за посиланням.

    Зарядити батарею на 80% можна за 40 хвилин. Але за умови використання швидкої зарядки.

    До «сотні» електричний кросовер розганяється менш ніж за 5 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 кілометрів.

    Хочете знати на що здатні найшвидші електромобілі у світі? Дивіться нашу добірку за посиланням.

    Читайте також:

    Теги: Електромобілі кросовери авторинок Volvo
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)