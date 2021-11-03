Шведський електромобіль став бестселером в Україні (фото)

Шведський електричний кросовер став бестселером в Україні

У жовтні найбільш продаваним електромобілем в Україні стала модель зі Швеції

Жовтень в Україні закінчився зростанням продажів нових електромобілів. За даними «Інституту досліджень авторинку», минулого місяця українці купили 135 електричних авто. Це майже на 35% більше ніж минулого року.

Але найцікавіше те, що жовтневим бестселером став електрокар, який зовсім недавно тільки-но презентували в Україні. Мова йде про шведський кросовер Volvo XC40 Recharge. У жовтні українському офісу Volvo вдалося продати 23 таких автомобіля.

В Україні ціни на XC40 Recharge стартують з 1,6 млн грн. М’яко кажучи, недешево, але це цілком нормальна ціна для електромобілів. Тим більш, що Volvo позиціонує себе як преміальний бренд.

Кросовер має електричну силову установку, яка здатна видавати більше 400 кінських сил та 660 Нм обертального моменту.

Установка живіться від батареї ємністю 78 кіловат-годин. Вона забезпечує запас ходу, за циклом WLTP, на рівні 400 кілометрів, що є далеко не рекордним показником для сучасних електромобілів.

Наприклад, нещодавно презентований електричний седан Lucid Air здатен проїжджати, щонайменш, вдвічі більше. Детально про нього «Главком» розповідав у матеріалі за посиланням.

Зарядити батарею на 80% можна за 40 хвилин. Але за умови використання швидкої зарядки.

До «сотні» електричний кросовер розганяється менш ніж за 5 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 кілометрів.

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